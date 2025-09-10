Tras un operativo de cinco horas, la alumna atrincherada en Mendoza entregó el arma

Un grave episodio alteró la mañana en la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en Mendoza, cuando una alumna de 14 años ingresó con un arma de fuego, disparó al aire y llegó a apuntar a algunos de sus compañeros. La situación obligó a la activación inmediata de los protocolos de emergencia y derivó en un operativo policial que se extendió por más de cinco horas.
La alarma se encendió alrededor de las 9.30, cuando los estudiantes volvían a clases tras el primer recreo. Según testigos, la menor salió del baño con el arma cargada y, aunque en un momento apuntó a algunos compañeros, no efectuó disparos contra ellos. Posteriormente, manifestó que no entregaría el arma hasta que apareciera una docente en particular.
La tensión se extendió durante varias horas hasta que una negociadora de la policía de Mendoza logró convencerla de deponer su actitud y entregar la pistola. En el operativo intervinieron efectivos del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), personal policial local y la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier.
Afortunadamente, la situación culminó sin heridos de gravedad. No obstante, varios estudiantes fueron asistidos en el hospital público de la ciudad debido a cuadros de nerviosismo, según informó su director, Gustavo Pinto.
Contexto y medidas posteriores
El episodio ocurrió el mismo día en que la institución tenía previsto realizar el acto por el Día del Maestro. La irrupción armada generó un clima de conmoción tanto en la comunidad escolar como en la ciudad. Los testimonios de los compañeros describen a la adolescente como una joven reservada, con pocas amistades y atravesando un estado de angustia en las últimas semanas.
Equipos policiales y negociadores trabajaron en la escuela Marcelino Blanco. Crédito: Gentileza Los Andes.
Las primeras investigaciones señalan que el arma utilizada sería la pistola reglamentaria de su padre, un efectivo policial en actividad en la provincia de San Luis. Este hecho abrió interrogantes sobre las condiciones de seguridad en torno a la tenencia de armas en el ámbito familiar.
Acciones oficiales y comité de crisis
Frente a lo ocurrido, los ministerios de Seguridad y Justicia, Salud, y Educación emitieron un comunicado conjunto solicitando a la ciudadanía y a los medios de comunicación evitar acercarse a la escuela Marcelino Blanco. El pedido tuvo como objetivo garantizar la seguridad y resguardar el interés superior de la menor involucrada.
En paralelo, se conformó un comité de crisis con profesionales especializados en salud, educación y contención psicológica. Desde las carteras provinciales advirtieron que cualquier intervención por fuera de los protocolos podía poner en riesgo tanto a la adolescente como al resto de la comunidad educativa.
Las autoridades remarcaron la necesidad de actuar con máxima prudencia: preservar a los estudiantes, contener a las familias y asegurar un acompañamiento adecuado a la joven que protagonizó el hecho.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.