Adolescente baleado en una pierna en medio de un feroz disputa barrial

La madrugada del miércoles en el norte de la ciudadvolvió a mostrar el rostro más crudo de la violencia entre menores. En la esquina de Edmundo Rosas y Pedro Espinoza, jurisdicción de la Comisaría 18ª, un adolescente de 15 años fue baleado en la pierna mientras circulaba en moto junto a su hermano.
El herido, B. F. , ingresó al Hospital Iturraspe con un impacto en la pantorrilla derecha. Según relató, alrededor de las 23 iban en su Honda Wave azul junto a su hermano S. N., ambos de 15 años, cuando otra moto con dos ocupantes se les puso a la par y desde allí comenzaron los disparos.
El caso generó alarma entre los vecinos del sector, acostumbrados a convivir con disputas juveniles que cada tanto estallan en forma de balaceras. No se descarta que este episodio responda a un viejo enfrentamiento barrial.
La violencia entre adolescentes puso en vilo a un barrio.
Los investigadores pusieron la lupa sobre dos menores: Nahir (16) y Kevin (15), ambos residentes de la zona, quienes fueron sometidos a pruebas de dermotest para verificar si habían disparado un arma de fuego. Lo mismo se realizó con los hermanos agredidos, en un intento de despejar cualquier duda sobre lo sucedido.
Durante la madrugada, equipos de la Policía de Investigaciones (PDI) desplegaron sus peritos en la escena. Sin embargo, no se habrían encontrado vainas servidas ni rastros biológicos que permitan sumar pruebas, y la ausencia de cámaras de seguridad en la zona complicó aún más el cuadro.
Se secuestraron prendas de vestir y se hisopó una rastro de sangre
Además, se secuestraron prendas de vestir y se hisopó una rastro de sangre en la rueda trasera de la moto de los heridos, aunque los peritajes balísticos arrojaron resultados negativos.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía de la Dra. Gioria, que ya dispuso medidas urgentes y busca determinar si los disparos fueron el desenlace de una pelea previa. Por ahora, los sospechosos permanecen a disposición de la justicia.
Lo concreto es que, una vez más, la violencia entre adolescentes puso en vilo a un barrio, y dejó a un chico de 15 años con la marca de la pólvora en su pierna.
