Condenada por intentar asesinar a su cuñada a puñaladas

El ataque ocurrió en el microcentro de la ciudad, en agosto del año pasado. A través de un juicio abreviado, impusieron cinco años y cuatro meses de prisión a Yanela Carpenzano.
Una mujer fue condenada por haber intentado asesinar a su cuñada en agosto del 2024, en inmediaciones de calles 9 de Julio e Hipólito Yrigoyen de la ciudad de Santa Fe.
Se trata de Yanela Ivon Carpenzano, de 24 años, quien cometió la “tentativa de homicidio” con un cuchillo y fue condenada a cinco años y cuatro meses de prisión en el marco de un juicio abreviado.
El juez Pablo Busaniche dispuso la sentencia, tras la presentación del acuerdo al que arribaron la fiscalía y la defensa, en una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial.
La investigación penal tramitó en la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional 1. Las primeras diligencias estuvieron a cargo de la fiscal Ana Laura Gioria, mientras que el fiscal Carlos Lacuadra avanzó en la concreción del juicio abreviado y representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la audiencia en la que se impuso la condena.
Lacuadra indicó que “alrededor de las 22 del viernes 2 de agosto del año pasado, la condenada interceptó a su cuñada en la vía pública en pleno centro de la ciudad de Santa Fe”, y precisó que “la víctima estaba con su pareja y con un niño que es hijo de ambos”.
“Carpenzano abordó con violencia a la otra mujer y, con la intención de matarla, la apuñaló con un cuchillo al menos cinco veces en diferentes partes del cuerpo”, remarcó el funcionario del MPA. “Luego del ataque, la víctima se desvaneció y la agresora escapó del lugar”, detalló.
El fiscal expuso en la audiencia que “la cuñada de la condenada logró sobrevivir gracias a que recibió pronta atención médica en el hospital José Maria Cullen”. También mencionó que “dos semanas después, la mujer de 24 años se puso a disposición del MPA, a sabiendas de que tenía un pedido de detención vigente”.
