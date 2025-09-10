Una alumna llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró en Mendoza
El hecho ocurrió en la Escuela Marcelino Blanco, donde una estudiante ingresó con la pistola reglamentaria de su padre policía, efectuó varios disparos y permaneció atrincherada en el patio. No hubo heridos, pero sí alumnos atendidos por crisis de pánico.
El episodio comenzó alrededor de las 9.30, cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo. La adolescente, alumna de segundo año, ingresó con un arma que, según se supo después, sería la pistola reglamentaria de su padre, un policía en actividad en la provincia de San Luis.
De acuerdo con testimonios de docentes y alumnos, la joven realizó al menos tres disparos. En uno de los episodios, un proyectil pasó cerca del pie de una preceptora. También habría apuntado de manera fugaz hacia algunos compañeros. El sonido de los disparos y el desconcierto posterior quedaron registrados en videos que circularon por redes sociales y medios locales.
Inmediatamente, personal de la escuela organizó la evacuación de todos los estudiantes. No se registraron heridos, aunque varios adolescentes fueron atendidos en el hospital público de La Paz por crisis de nervios y episodios de pánico. El director del centro de salud, Gustavo Pinto, confirmó que fueron retirados luego por sus padres.
Operativo de seguridad
La Policía de Mendoza desplegó un amplio operativo en torno al establecimiento. Intervinieron efectivos de la fuerza provincial, Bomberos y un helicóptero que trasladó a mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS). Estos profesionales, junto a psicólogos, comenzaron una negociación con la alumna para persuadirla de entregar el arma y resguardar su integridad.
Según trascendió, la adolescente pedía la presencia de una profesora a la que buscaba cuando ingresó al colegio. Testigos señalaron que en los últimos días se la había visto angustiada y que era una alumna de pocas amistades. El temor de las autoridades era que pudiera autolesionarse, por lo que se reforzó el trabajo de contención en el lugar.
La fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, supervisó el procedimiento en la escuela, ubicada en la calle Maipú.
Paralelamente, el Ministerio de Seguridad provincial pidió a la comunidad no acercarse al establecimiento y advirtió que cualquier alteración externa podía poner en riesgo el protocolo de intervención. Se instaló un vallado en la zona y se restringió el acceso a vecinos y periodistas.
La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, suspendió sus actividades previstas en la Legislatura para seguir de cerca el caso. En tanto, los ministerios de Seguridad, Salud y Educación difundieron un comunicado conjunto solicitando cautela a medios y organizaciones sociales, con el objetivo de resguardar a la menor y evitar situaciones de mayor riesgo.
Comunidad en alerta
El hecho conmocionó a la pequeña localidad de La Paz, que cuenta con dos establecimientos secundarios. Padres y familiares se acercaron al lugar en busca de información y para reencontrarse con los alumnos evacuados.
La secuencia puso en evidencia la vulnerabilidad de las escuelas frente a episodios con armas de fuego, así como la necesidad de fortalecer los dispositivos de prevención y acompañamiento de adolescentes en situación de crisis emocional.
Al cierre de esta edición, la joven continuaba atrincherada en el patio de la institución, con negociadores trabajando en su contención. El operativo seguía en curso bajo estrictas medidas de seguridad, mientras toda la comunidad educativa aguardaba una resolución favorable que garantizara la integridad de la menor y del resto de los presentes.
