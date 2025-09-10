Tensión y pánico

Una alumna llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró en Mendoza

El hecho ocurrió en la Escuela Marcelino Blanco, donde una estudiante ingresó con la pistola reglamentaria de su padre policía, efectuó varios disparos y permaneció atrincherada en el patio. No hubo heridos, pero sí alumnos atendidos por crisis de pánico.