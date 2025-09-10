Mató, confesó y amenazó a los testigos: quedó preso el imputado por el crimen de Alejandro Zapata

Quedó en prisión preventiva el hombre que es investigado por haber cometido el homicidio de Alejandro Emanuel Zapata el mes pasado en la ciudad de Coronda (departamento San Jerónimo).
Se trata de Fernando Morante. La fiscalía sostuvo que el domingo 17 de agosto le disparó a la víctima y luego confesó lo ocurrido a dos personas, a quienes encerró e intentó coaccionar.
Se trata de Fernando Damián Morante, de 40 años, quien fue imputado como autor de “homicidio calificado por el uso de arma de fuego” y “amenazas coactivas”. La cautelar fue ordenada por el juez Nicolás Falkenberg, en una audiencia realizada el lunes en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
El fiscal Marcelo Nessier está a cargo de la investigación penal y solicitó que Morante transite el proceso judicial privado de su libertad. En tal sentido, valoró que “aunque la defensa propuso medidas alternativas, el magistrado consideró que eran insuficientes para mitigar los peligros procesales e hizo lugar a nuestro pedido”.
Nessier señaló que “al imputado se le endilgó haber cometido el homicidio el domingo 17 de agosto alrededor de las 15:30, en las inmediaciones de las vías del ferrocarril y boulevard Oroño”.
El fiscal sostuvo que “con la intención de quitarle la vida, el hombre investigado realizó varios disparos de arma de fuego hacia donde estaba Zapata”. Al respecto, puntualizó que “uno de los proyectiles impactó en la zona abdominal de la víctima, quien como consecuencia del ataque falleció en el hospital José María Cullen de la capital provincial”.
Por otro lado, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicó que “después del ilícito, el investigado fue en moto hasta una vivienda corondina ubicada en Mitre al 1000, donde estaban el hermano de la víctima fatal y otro hombre”.
“De acuerdo con los testimonios que pudimos recabar, el imputado dijo haber sido él quien había matado a Zapata”, remarcó el fiscal. “A su vez, amenazó de muerte a los dos hombres que encontró en el domicilio, para evitar que lo denunciaran”, subrayó.
En tanto, Nessier informó que “más allá del amedrentamiento, se inició la correspondiente investigación penal”, y agregó que “el imputado luego fue detenido a raíz de un allanamiento”.
