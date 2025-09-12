Buenos Aires

La familia de Diego Fernández Lima pidió revisar el jardín de los Graf con un georradar

Los restos del adolescente, desaparecido en 1984, fueron hallados en mayo en una casa de barrio Coghlan. Pese a que la causa prescribió, la querella busca esclarecer los hechos y solicitó diez medidas de prueba sobre el entorno y las propiedades del principal sospechoso, Cristian Graf.