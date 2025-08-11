Caso Diego Fernández Lima: la sorpresiva frase del principal sospechoso al ser consultado por el crimen

Norberto Cristian Graf, principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima, rompió el silencio este lunes al presentarse en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61. El hombre, de 58 años, se acercó por sus propios medios al edificio de avenida de los Inmigrantes 1950, en Retiro, para ponerse a disposición del fiscal Martín López Perrando, a cargo de la causa.
Graf, que fue compañero de escuela de la víctima, aseguró no haber sido citado formalmente y volvió luego a su domicilio en avenida Congreso 3742, en Coghlan, el mismo donde en mayo se hallaron los restos del adolescente. Allí, ante la pregunta directa de una periodista sobre si había asesinado a Diego, respondió: “A mi papá”.
Hipótesis y antecedentes
Según relató el licenciado en Seguridad e Higiene Daniel Scarfo, que supervisaba la obra donde apareció el cuerpo, el sospechoso dio tres hipótesis el día del hallazgo: restos de un cura enterrado en una antigua iglesia, huesos provenientes de un viejo establo o tierra traída para nivelar el terreno.
El crimen y el hallazgo
Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984, cuando tenía 16 años. Sus restos fueron hallados este año tras el derrumbe parcial del terreno mientras se construía una medianera. La autopsia reveló una puñalada mortal y marcas de intento de desmembramiento.
