Colonia San José: hallan una Trafic quemada con restos humanos en su interior

El vehículo fue hallado en un camino rural. Creen haber encontrado un cráneo entre los hierros retorcidos del rodado.Un llamado anónimo alertó a la policía

La Trafic quemada y el horror como sospecha. Foto: Gentileza
 15:26
 / 
Por: 

El hallazgo se produjo en una mañana tibia de martes, en un camino de tierra que divide a Santo Tomé de Colonia San José. Allí, la rutina rural se quebró con la silueta carbonizada de una Trafic reducida a chatarra negra. Entre sus hierros retorcidos, los policías dicen haber visto lo que parece un cráneo.

trafic quemada colonia san joseAl lugar concurrió el fiscal de Homicidios, Dr. Marchi. Foto: Gentileza

No hubo testigos. Solo un llamado anónimo al destacamento de San Agustín, cerca de las 10 de la mañana que dio la primera pista: “Al sureste, hay un vehículo quemado con restos humanos”. Un dato escueto, como tirado al pasar. Minutos después, el personal del Destacamento 13 de San José confirmó el espanto: una carrocería devastada por el fuego y, en su interior, fragmentos óseos calcinados.

Mirá tambiénNiño herido en barrio Coronel Dorrego: sigue con asistencia respiratoria y cuidados extremos

Cerco perimetral

Los uniformados no tardaron en montar un cerco en torno al vehículo. Precintaron el área como si el aire pudiera escapar con las respuestas. Los restos fueron resguardados hasta la llegada de las áreas forenses. Como es de práctica, la novedad fue comunicada al fiscal de Homicidios en turno Dr. Andrés Marchi que se hizo presente en el lugar. La burocracia se entremezclaba con el olor a metal quemado y a misterio.

Caminos rurales y secretos

El informe preliminar habla de “restos óseos a prima facie humanos”. Palabras frías, que no alcanzan a describir la magnitud de lo encontrado. Entre los rumores, lo más fuerte señala la presencia de un cráneo. Si es cierto, alguien murió de forma violenta y el fuego fue la coartada final.

Trafic quemada colonia san joséSe presume que la Trafic fue incendiada en la madrugada del martes. Foto: Gentileza

En esta parte de la provincia de Santa Fe, los caminos rurales saben guardar secretos. Pero esta vez lo que ocultaban salió a la luz en forma de una escena de horror. Lo que resta saber —y será la tarea de los investigadores— es quién era la víctima y por qué su destino quedó atrapado en esa hoguera mecánica.

#TEMAS:
Santa Fe Policiales
Santa Fe violenta
Santa Fe

