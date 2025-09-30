Pedirán 14 años de prisión para el hombre que "pisó" a su pareja con su camioneta en Laguna Paiva

Hace un año una cámara de seguridad captó a una camioneta arrastrando a una mujer en Laguna Paiva, el video se viralizó y el caso tomó gran relevancia. El conductor permanece preso desde entonces, fue acusado recientemente y se enfrenta a un pedido de condena a 14 años de prisión.
Walter Deolindo Font, de 52 años, fue imputado como autor de una “tentativa de femicidio agravado por el vínculo”. La investigación, que llegó a su final con la presentación de la acusación formal contra el contratista, estuvo en manos del fiscal Roberto Olcese.
Intervino el juez Nicolás Falkenberg.
Este lunes, el Dr. Héctor Tallarico, quien asumió recientemente la defensa, solicitó la excarcelación de Font tras la realización de una pericia criminalística que indicaría que la víctima no fue embestida por la camioneta. Sin embargo, el juez penal Nicolás Falkenberg consideró que no están dadas las condiciones para que el imputado recupere la libertad, y rechazó el pedido.
El hecho
El hecho ocurrió el lunes 19 de agosto pasadas las 20, y fue registrado por una cámara de seguridad.
Font y Natalia, su pareja, circulaban a bordo de la camioneta Toyota Hilux blanca de él. En el marco de una discusión se detuvieron en inmediaciones de las calles Pastor Barrios y Obrero, en Laguna Paiva.
Según la fiscalía, Font comenzó a agredirla físicamente mientras le manifestaba que la iba a pasar peor. Fue entonces que la tomó del cuello y le agarró el cabello, impidiendo que se bajara del vehículo.
Cuando ella pudo abrir la puerta y comenzar a descender, Font arrancó la camioneta. La mujer todavía tenía medio cuerpo en el interior de la cabina del vehículo, por lo que el marco de la puerta impactó contra su cuerpo y la empujó, haciéndola caer al pavimento. Según la imputación, le pisó el pie. Luego, Font se fugó.
Un vínculo violento
La mujer sufrió múltiples heridas. El ataque, a entender de la fiscalía, se enmarcó en un contexto de violencia de género en el cuál “el imputado se vincula con la víctima en una relación desigual de poder afecta su vida, libertad, dignidad e integridad física, producto de los malos tratos y la denigración”. A su vez, la alejó de su círculo social.
La camioneta Toyota Hilux fue secuestrada.
Font niega la acusación en su contra. Oportunamente, sostuvo que “en ningún momento la agredí, ni siquiera le levanté la voz porque la ví muy mal”. La defensa insiste en que el contratista no tuvo intención de asesinarla.
Debido al monto de la pena solicitada por la fiscalía en la acusación, Font podría ser juzgado en un juicio por jurados. Por el momento, continuará preso.
