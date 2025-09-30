Siete detenidos por el triple crimen de Florencio Varela: quiénes son y su rol

El 19 de septiembre de 2025, Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron vistas por última vez en La Matanza, Buenos Aires, cuando abordaron una camioneta blanca con destino a una supuesta fiesta en Florencio Varela.
El brutal asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez ha dejado al descubierto una compleja red de complicidades y una posible vinculación con el narcotráfico.
Cinco días después, sus cuerpos fueron hallados enterrados en el jardín de una vivienda en el barrio La Esperanza, presentando signos de tortura y mutilaciones. La investigación apunta a una venganza vinculada al narcotráfico, con una transmisión en vivo del crimen a miembros de una presunta banda narco
Hasta el momento, siete personas han sido detenidas en relación con el triple crimen. Entre los arrestados se encuentran:
Ariel Giménez: Contratado para cavar el pozo séptico donde fueron enterradas las víctimas.
Lázaro Víctor Sotacuro: Conductor de la camioneta utilizada para trasladar a las jóvenes. Fue capturado en Bolivia tras haber salido del país ilegalmente
Miguel Ángel Villanueva Silva: Dueño de la vivienda donde se encontraron los cuerpos.
Magalí Celeste González Guerrero: Pareja de Villanueva Silva y copropietaria de la vivienda.
Daniela Iara Ibarra: Vinculada a la propiedad y al encubrimiento del hecho.
Maximiliano Andrés Parra: Detenido junto a Ibarra por intentar limpiar manchas de sangre en la escena del crimen
La justicia continúa la búsqueda de los presuntos autores intelectuales del crimen: Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, y su ladero Matías Ozorio
El triple crimen ha generado una ola de indignación en todo el país. Organizaciones feministas, colectivos de derechos humanos y familiares de las víctimas han convocado a movilizaciones exigiendo justicia y el esclarecimiento del caso.
Las protestas han denunciado la creciente violencia vinculada al narcotráfico y la falta de políticas efectivas para prevenir y sancionar la violencia de género.
La sociedad argentina enfrenta un desafío complejo que requiere una respuesta integral, que no solo castigue a los responsables materiales del crimen, sino que también aborde las estructuras de poder y complicidad que permiten la impunidad en casos de violencia extrema.
