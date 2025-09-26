#HOY:

Triple crimen: Interpol emitió un pedido de captura internacional contra la mano derecha de “Pequeño J”

Se trata de Matías Agustín Ozorio, de 23 años, involucrado en los asesinatos de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en el partido bonaerense de Florencio Varela.

 22:32
Por: 

Interpol emitió un pedido de captura internacional con Notificación Roja contra Matías Agustín Ozorio, la mano derecha de líder narco “Pequeño J”, acusado de ser el ideólogo de los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en el partido bonaerense de Florencio Varela.

El encartado es argentino, tiene 23 años, nació el 11 de septiembre de 1997 y posee domicilio en el barrio porteño de Parque Patricios.

Las autoridades sospechan que el implicado es la mano derecha de Julio Valverde, el hombre de nacionalidad peruana apodado "Pequeño J" señalado como el autor intelectual de los tres asesinatos perpetrados en la zona sur del conurbano.

Ozorio sería coautor del triple crimen

El fiscal Adrián Arribas le endilga a Ozorio la coautoría del delito de "homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí".

"Se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes", remarcó Interpol.

En este sentido, enfatiza que en el caso de hallar a Ozorio se concretará su detención preventiva.

