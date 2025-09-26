Triple crimen: Interpol emitió un pedido de captura internacional contra la mano derecha de “Pequeño J”

Matías Agustín Ozorio tiene pedido de captura internacional. Foto: RRSS
El encartado es argentino, tiene 23 años, nació el 11 de septiembre de 1997 y posee domicilio en el barrio porteño de Parque Patricios.
Matías Agustín Ozorio tiene pedido de captura internacional. Foto: RRSS
Las autoridades sospechan que el implicado es la mano derecha de Julio Valverde, el hombre de nacionalidad peruana apodado "Pequeño J" señalado como el autor intelectual de los tres asesinatos perpetrados en la zona sur del conurbano.
Ozorio sería coautor del triple crimen
El fiscal Adrián Arribas le endilga a Ozorio la coautoría del delito de "homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí".
"Se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes", remarcó Interpol.
En este sentido, enfatiza que en el caso de hallar a Ozorio se concretará su detención preventiva.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.