Notificación Roja

Triple crimen: Interpol emitió un pedido de captura internacional contra la mano derecha de “Pequeño J”

Se trata de Matías Agustín Ozorio, de 23 años, involucrado en los asesinatos de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en el partido bonaerense de Florencio Varela.