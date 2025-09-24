Los cuerpos hallados son de las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza
Tras días de búsqueda, la Policía bonaerense identificó los cuerpos encontrados en un pozo séptico de una casa en Florencio Varela como los de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.
Vivienda en Florencio Varela donde encontraron los cuerpos
El viernes 19 de septiembre, tres jóvenes de La Matanza desaparecieron tras abordar una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron a Brenda Loreley Del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) subiendo al vehículo, que luego fue identificado como una Chevrolet Tracker con patente adulterada
Chicas desaparecidas en La Matanza
Hallazgo de los cuerpos
La denuncia fue presentada el domingo 21 de septiembre, y el lunes 22, las autoridades identificaron el vehículo y comenzaron a rastrear la ubicación de los celulares de las víctimas. Uno de los dispositivos activó una antena en Florencio Varela, lo que llevó a la Policía a realizar allanamientos en la zona.
El miércoles 24 de septiembre, se confirmó el hallazgo de tres cuerpos en un pozo séptico de una vivienda vinculada a personas detenidas por la desaparición de las jóvenes. Los cuerpos fueron identificados como los de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez
Reclamo de familiares
Investigación y contexto
La investigación apunta a una banda vinculada al narcotráfico en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. Se sospecha que las jóvenes ejercían la prostitución en esa zona, y que su desaparición estaría relacionada con actividades ilícitas de la organización delictiva
Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas en relación con el caso. El fiscal Gastón Dupláa, a cargo de la causa, mantiene hermetismo sobre los detalles de la investigación.
