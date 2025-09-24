En Florencio Varela

Los cuerpos hallados son de las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza

Tras días de búsqueda, la Policía bonaerense identificó los cuerpos encontrados en un pozo séptico de una casa en Florencio Varela como los de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.