Los cuerpos hallados son de las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza

Tras días de búsqueda, la Policía bonaerense identificó los cuerpos encontrados en un pozo séptico de una casa en Florencio Varela como los de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.

 14:45
Por: 

El viernes 19 de septiembre, tres jóvenes de La Matanza desaparecieron tras abordar una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron a Brenda Loreley Del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) subiendo al vehículo, que luego fue identificado como una Chevrolet Tracker con patente adulterada

Hallazgo de los cuerpos

La denuncia fue presentada el domingo 21 de septiembre, y el lunes 22, las autoridades identificaron el vehículo y comenzaron a rastrear la ubicación de los celulares de las víctimas. Uno de los dispositivos activó una antena en Florencio Varela, lo que llevó a la Policía a realizar allanamientos en la zona.

El miércoles 24 de septiembre, se confirmó el hallazgo de tres cuerpos en un pozo séptico de una vivienda vinculada a personas detenidas por la desaparición de las jóvenes. Los cuerpos fueron identificados como los de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez

Investigación y contexto

La investigación apunta a una banda vinculada al narcotráfico en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. Se sospecha que las jóvenes ejercían la prostitución en esa zona, y que su desaparición estaría relacionada con actividades ilícitas de la organización delictiva

Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas en relación con el caso. El fiscal Gastón Dupláa, a cargo de la causa, mantiene hermetismo sobre los detalles de la investigación.

Buenos Aires

