Mataron a un joven de 17 años de una puñalada en Rosario

Fue atacado durante la noche en una calle de barrio Ludueña y falleció en el hospital Centenario. Es el segundo crimen que se registra en el mes de septiembre en el departamento.

 11:29
Por: 

Un joven de 17 años fue apuñalado en la noche del martes 23 de septiembre en una calle de barrio Ludueña, en la zona noroeste de Rosario y falleció minutos después de ingresar en el hospital Centenario.

El incidente que terminó con la vida de Lautaro D., ocurrió en inmediaciones de Carriego y las vías del ferrocarril. Según indicaron familiares del joven, había salido minutos antes de su vivienda, ubicada en un precario asentamiento paralelo a las vías y a los pocos minutos regresó pidiendo auxilio, ya que había sido apuñalado por la espalda.

Familiares lo cargaron en un auto y lo llevaron hasta el hospital Centenario, ubicado unas 20 cuadras al este, donde fue atendido en el sector de guardia. El muchacho falleció a los pocos minutos de ser ingresado.

Tras conocerse el fallecimiento, se vivieron momentos de tensión entre familiares y allegados al adolescente y personal médico y policial que está de custodia en el nosocomio.

Es el segundo homicidio que se registra en el mes de septiembre en el departamento Rosario y el número 83 en lo que va del año.

