Mataron a un joven de 17 años de una puñalada en Rosario

Un joven de 17 años fue apuñalado en la noche del martes 23 de septiembre en una calle de barrio Ludueña, en la zona noroeste de Rosario y falleció minutos después de ingresar en el hospital Centenario.
El incidente que terminó con la vida de Lautaro D., ocurrió en inmediaciones de Carriego y las vías del ferrocarril. Según indicaron familiares del joven, había salido minutos antes de su vivienda, ubicada en un precario asentamiento paralelo a las vías y a los pocos minutos regresó pidiendo auxilio, ya que había sido apuñalado por la espalda.
Familiares lo cargaron en un auto y lo llevaron hasta el hospital Centenario, ubicado unas 20 cuadras al este, donde fue atendido en el sector de guardia. El muchacho falleció a los pocos minutos de ser ingresado.
Tras conocerse el fallecimiento, se vivieron momentos de tensión entre familiares y allegados al adolescente y personal médico y policial que está de custodia en el nosocomio.
Es el segundo homicidio que se registra en el mes de septiembre en el departamento Rosario y el número 83 en lo que va del año.
