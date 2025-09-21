Batman Day en Rosario: convocan a celebrar al personaje y ayudar a infancias en vulnerabilidad
Rosario celebra una nueva edición del Batman Day Solidario, organizado por BATXPO, en el marco del festival Septiembre Vibra Joven. La jornada combina entretenimiento, cosplay, arte y juegos con una misión concreta: recaudar fondos para entregar juguetes y kits escolares a niños en situación de vulnerabilidad.
Como en años anteriores, la propuesta demuestra que el espíritu del murciélago puede iluminar hospitales y espacios comunitarios de la ciudad.
El Batman Day se celebra en todo el mundo desde 2014, impulsado por DC Comics como homenaje oficial al héroe. La fecha quedó fijada para el tercer sábado de septiembre y, desde entonces, se replican actividades en librerías, cines, museos y convenciones de fans. En Argentina, Rosario fue pionera en convertir esa celebración en una verdadera “baticonvención”.
Desde hace varios años, BATXPO, el grupo de cosplayers–personas que además de disfrazarse asumen la personalidad del personaje de ficción– y fans organiza encuentros que combinan cosplay, merchandising, desafíos y solidaridad. La fórmula funciona: miles de personas se acercan para vivir un día distinto y, al mismo tiempo, colaborar con causas sociales.
Acciones sociales
Ya en ediciones anteriores, cosplayers de BATXPO llevaron la magia del personaje a lugares donde más se necesita con visitas solidarias al Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Allí, los chicos y chicas recibieron juguetes, libros para colorear y lápices de colores de manos de sus héroes favoritos.
El Batman Day by Batxpo se realza en Puerto Joven, San Martín y el río, de Rosario.
La gran novedad de este 2025 será la BatiKermesse Solidaria. La dinámica es simple: con un donativo mínimo de 2 mil pesos, cada participante podrá acceder a juegos como el tumbatachos con batarangs o los ingeniosos desafíos del villano El Acertijo. A cambio, recibirán una postal exclusiva realizada por artistas locales y un cupón para participar de sorteos de “batipremios” que se entregarán al cierre del evento. Todo lo recaudado se destinará a la compra de kits de libritos con lápices para colorear y juguetes, que luego serán entregados por cosplayers a espacios comunitarios dedicados a cuidar de las infancias.
“Queremos que quien done también se lleve algo lindo, porque creemos que ayudar debería sentirse tan bien como recibir”, explica Eugenio Castro, uno de los organizadores. “Que cada persona que lance un batarang sienta que, además de divertirse, está poniéndose la capa para llevar alegría a un niño. Esa es la verdadera misión detrás de este Batman Day”, agrega.
De la ficción a la vidareal
Lucio Perrone, otro de los organizadores, suma: “Lo más lindo de estos encuentros es ver cómo un personaje de ficción puede generar tanto en la vida real. Batman inspira a chicos y grandes, y nosotros queremos que esa inspiración se traduzca en algo concreto: darles un momento de alegría a los que más lo necesitan”.
La tradición de los cosplayers solidarios no es nueva. En Córdoba, un grupo liderado por The Batman Córdoba recorre desde 2018 hospitales y comedores disfrazados de superhéroes. Ese perfil solidario tuvo una inspiración directa: Leslie Robinson, conocido como “el Batman de Baltimore”, un estadounidense que también usaba el traje del murciélago para alegrar a chicos y chicas internados.
Dejanos tu comentario
