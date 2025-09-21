Homenaje y solidaridad

Batman Day en Rosario: convocan a celebrar al personaje y ayudar a infancias en vulnerabilidad

Rosario celebra una nueva edición del Batman Day Solidario, organizado por BATXPO, en el marco del festival Septiembre Vibra Joven. La jornada combina entretenimiento, cosplay, arte y juegos con una misión concreta: recaudar fondos para entregar juguetes y kits escolares a niños en situación de vulnerabilidad.