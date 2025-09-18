En Rosario buscan implementar protocolos en clubes para prevenir el juego problemático
Un proyecto del Conejo busca que los más de 400 clubes de la ciudad cuenten con protocolos y equipos de referencia capaces de identificar alertas tempranas en jóvenes y adolescentes. Aunque desde la Municipalidad informan que menos del 3% de las consultas se deben al juego problemático, la iniciativa abre la mirada hacia otros consumos, especialmente los digitales.
En el Concejo Municipal de Rosario se presentó una propuesta para que los clubes incorporen protocolos de actuación frente a casos de juego problemático y conformen equipos de referencia (entrenadores, familiares y referentes comunitarios) capaces de identificar y detectar situaciones peligrosas para las comunidades de los más de 400 clubes de la ciudad.
El objetivo es lograr que los clubes puedan convertirse en espacios de detección temprana y acompañamiento: “No es lo mismo abordar una situación problemática, teniendo algunas herramientas, sabiendo dónde recurrir, pudiendo estar atento a determinados patrones, que no tenerlo. Lo primero es identificar el problema como un problema. Y en esto es clave apelar a las redes de confianza y cercanía que tienen los entrenadores, los padres y las madres dentro de cada institución”, señaló Julia Irigoitía, autora de la iniciativa, en diálogo con Mirador Provincial.
La concejala recordó que desde hace más de dos años viene trabajando la problemática a partir de la actualización de la ordenanza marco sobre consumos problemáticos y la inclusión de las apuestas en línea como una nueva dimensión de riesgo.
“Con eso logramos una normativa general. Ahora lo que queremos es afinar el marco y dotar a los clubes de herramientas concretas, generando equipos de referencia al interior de las instituciones, conformados por padres, madres, entrenadores y personas de confianza de la institución, para que puedan detectar riesgos y accionar junto con la Agencia de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos”, argumentó Irigoitía.
El diseño de protocolos para instituciones deportivas no es nuevo en Rosario. En los últimos años, la Municipalidad de Rosario implementó guías de acción para prevenir y abordar la violencia de género. Esa experiencia sirve ahora como antecedente para trabajar con el juego problemático y los consumos digitales en los más de 400 clubes barriales y sociales registrados en la ciudad.
Club, comunidad y cuidado en línea
El último informe de la Agencia Local de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos da cuenta de que, durante el primer semestre de 2025, sólo el 2,8% de las llamadas a la línea municipal de atención 24 horas estuvo vinculada a problemas con el juego. La mayor parte se refirió a consumos de sustancias, situaciones de narcomenudeo, violencia territorial y problemas de salud mental como ansiedad y depresión.
En Rosario se creó la Agencia de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos.
La baja proporción de llamados por apuestas no significa ausencia de problemas, indicaron desde la agencia, y contaron que durante este año desplegaron 63 talleres de prevención por consumos y conductas problemáticas en escuelas y clubes, alcanzando a más de 1.100 jóvenes y casi 500 docentes y directivos. Además, se organizaron 37 stands de prevención en eventos masivos y 5 capacitaciones específicas, con la participación de más de 300 personas.
Siempre según aseguraron autoridades de la Agencia, una de las principales preocupaciones planteadas por educadores y familias en este tiempo fue el consumo digital: uso excesivo de celulares, videojuegos y apuestas ilegales en línea. “Estos consumos se vuelven problemáticos cuando alteran las rutinas cotidianas y los vínculos sociales, generando aislamiento o exposición a riesgos”, señalaron desde la Municipalidad.
En Rosario ya existen proyectos que combinan salud mental y vida deportiva. Uno es el programa de ajedrez municipal que funciona desde hace 21 años y en 2025 buscará junto a la Asociación Rosarina de Ajedrez llevar la disciplina a seis hospitales y centros de atención de la ciudad para favorecer la concentración, la toma de decisiones, la autoestima y la socialización de las personas que transitan por esos espacios.
La articulación de las iniciativas en marcha con los proyectos como el presentado en el Concejo tendrán como desafío extra la realidad de los clubes de barrio y sociales, muchos con estructuras y presupuestos limitados.
Una mano
En caso de tener o conocer a alguien con consumo o uso problemático existen distintos espacios de atención en Santa Fe. Además de las opciones de gestión no estatal, están los 744 centros de salud públicos distribuidos en la provincia que deben, por la ley de Salud Mental y Adicciones, atender a todas las personas sin discriminación alguna.
En Rosario pueden contactar con La Estación, un espacio de gestión municipal donde analizan y ofrecen alternativas de tratamiento, incluso a quienes tienen cobertura de salud. El número de teléfono es 4-808797 y trabajan en Gálvez 867 de lunes a viernes de 9 a 17.
También está el Centro de Orientación y Atención Virtual de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod), que brinda escucha profesional a todas las personas e instituciones de forma gratuita todos los días del año de 8 a 24 horas. Sus teléfonos son 0800-268-5640 y 3415407653. A su vez, ofrecen consultas sin turno previo de lunes a viernes de 8 a 14 horas en El Galpón de las Juventudes de Rosario (Belgrano 950) y en avenida Gobernador Freyre 2074 de la capital santafesina.
Finalmente, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) mantiene el 141, un servicio telefónico que cuenta con profesionales las 24 horas para asesorar. También pueden escribir al [email protected].
