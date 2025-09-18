Redes de cuidado

En Rosario buscan implementar protocolos en clubes para prevenir el juego problemático

Un proyecto del Conejo busca que los más de 400 clubes de la ciudad cuenten con protocolos y equipos de referencia capaces de identificar alertas tempranas en jóvenes y adolescentes. Aunque desde la Municipalidad informan que menos del 3% de las consultas se deben al juego problemático, la iniciativa abre la mirada hacia otros consumos, especialmente los digitales.