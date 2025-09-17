Anuncio

Gisela Scaglia: “Licitaremos la compra de 1.500 cámaras para monitorear la ciudad de Santa Fe”

Lo dijo la vicegobernadora, que este miércoles por la mañana visitó el Centro de Monitoreo Municipal, junto al intendente, Juan Pablo Poletti. A fin de año pretenden abrir el nuevo centro integrado entre el 911 y la Municipalidad.