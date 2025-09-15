Scaglia participó de los actos centrales de la Fiesta de la Agricultura

La vicegobernadora de la provincia, Gisela Scaglia, participó este fin de semana en el acto inaugural de la 81ª Fiesta Nacional de la Agricultura, un evento emblemático para la región.
En su discurso, la funcionaria destacó la importancia del sector agropecuario de la provincia y afirmó: “Es hora de darle al campo santafesino la posibilidad de demostrarle al país todo el potencial que tiene”.
Scaglia, acompañada por varios ministros provinciales y legisladores, así como por el intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, convocó a los santafesinos a "defender nuestra tierra y nuestro interior productivo”.
“Si Argentina se pareciera un poco más a Esperanza, al interior de nuestra provincia, sería un país muy diferente”, sostuvo, y agregó que el país debe dejar de mirar solo al AMBA y el conurbano bonaerense para reconocer la labor de los hombres y mujeres que trabajan la tierra.
Además de su pedido por el fin de las retenciones, la vicegobernadora enfatizó la necesidad de una “agenda de desarrollo” basada en la inversión pública, social y en seguridad. Subrayó el esfuerzo del gobierno de Maximiliano Pullaro por mantener el orden fiscal, demostrando que “hay esperanza de que Argentina va a ser distinta”.
En un evento multitudinario, la ciudad de Esperanza coronó a su nueva Reina Nacional de la Agricultura, Gianna Viotto, quien representará a la fiesta más emblemática de la región. La acompañan Brisa Sáez Cintas y Liz María Mata Teloni como primera y segunda princesa, respectivamente. La elección fue uno de los momentos más esperados de la 81° Fiesta Nacional de la Agricultura, celebrada en Plaza San Martín.
El intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, junto a la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, encabezó el acto protocolar de la Fiesta Nacional de la Agricultura. Ante una multitud de esperancinos y visitantes, Müller destacó el espíritu de la comunidad: “Esta fiesta es de todos y refleja lo que somos: una comunidad que, con trabajo y unión, sigue creciendo”.
El intendente también agradeció a los visitantes y resaltó el valor de la tradición agrícola de la ciudad, cuna de la colonización en Argentina. “Hace 169 años, Esperanza nació del trabajo de la tierra. Esa vocación agrícola sigue siendo parte esencial de nuestra identidad”, afirmó.
La celebración también fue un momento para honrar la historia y la cultura de la ciudad.
Reconocimientos: La Sociedad Rural del departamento Las Colonias distinguió a las Facultades de Ciencias Agrarias y Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral. Además, se homenajeó a inmigrantes de diversas colectividades por su aporte al desarrollo de Esperanza.
Espectáculos: El escenario vibró con shows de ballet, música y el gran cierre a cargo de La K’onga, que hizo bailar a una multitud.
Autoridades presentes: El evento contó con la presencia de figuras como las diputadas provinciales Clara García y Jimena Senn, el senador Rubén Pirola, y varios ministros provinciales, además de concejales y autoridades locales.
