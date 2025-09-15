Borla recorre obras en el Centro de Salud de Colonia Esther
Durante su recorrido, Borla se reunió con el actual presidente comunal, Alfredo Pollini, y con su sucesor, Ariel Dalla Costa. La reunión, que comenzó en la sede comunal, se centró en la colaboración entre los distintos niveles de gobierno para impulsar proyectos que beneficien a la comunidad.
La visita del senador Borla y el apoyo de las autoridades locales reflejan la importancia de este proyecto para Colonia Esther y su compromiso con el bienestar de sus habitantes.
El senador provincial Rodrigo Borla visitó recientemente Colonia Esther, una localidad ubicada al sur del departamento San Justo. Su visita tuvo como objetivo supervisar el progreso de una importante obra pública: la remodelación y mejora del Centro de Salud local.
Durante su recorrido, Borla se reunió con el actual presidente comunal, Alfredo Pollini, y con su sucesor, Ariel Dalla Costa. La reunión, que comenzó en la sede comunal, se centró en la colaboración entre los distintos niveles de gobierno para impulsar proyectos que beneficien a la comunidad.
Inversión para la salud pública
El principal punto de la visita fue la inspección de los trabajos en el Centro de Salud. La obra se está llevando a cabo gracias a los fondos del FonRes (Fondo de Reconstrucción y Mantenimiento) del Ministerio de Salud provincial. Este programa está diseñado para agilizar las tareas de preservación y mantenimiento de los edificios que forman parte de la red de salud pública, permitiendo una ejecución de proyectos más rápida y sin las trabas burocráticas habituales.
La visita del senador Borla y el apoyo de las autoridades locales reflejan la importancia de este proyecto para Colonia Esther y su compromiso con el bienestar de sus habitantes.
La iniciativa busca garantizar que los inmuebles afectados a la salud, ya sean de titularidad provincial o local, se mantengan en óptimas condiciones, lo que se traduce en una mejor atención para los vecinos. La inversión en este tipo de obras subraya el compromiso del gobierno provincial con la mejora de la infraestructura sanitaria en las comunidades más pequeñas.
La visita del senador Borla y el apoyo de las autoridades locales reflejan la importancia de este proyecto para Colonia Esther y su compromiso con el bienestar de sus habitantes.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.