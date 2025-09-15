Departamento San Justo

Borla recorre obras en el Centro de Salud de Colonia Esther

Durante su recorrido, Borla se reunió con el actual presidente comunal, Alfredo Pollini, y con su sucesor, Ariel Dalla Costa. La reunión, que comenzó en la sede comunal, se centró en la colaboración entre los distintos niveles de gobierno para impulsar proyectos que beneficien a la comunidad.