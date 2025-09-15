Mejoras clave en la Ruta 83-S beneficiarán a Santa Lucía y El Cerrito

La Municipalidad de Vera y la Dirección Provincial de Vialidad anuncian un plan de obras crucial para mejorar la Ruta Provincial N° 83-S, en el tramo que conecta la Ruta Nacional 98 con el paraje Santa Lucía.
El proyecto, fruto de un estudio técnico impulsado por la Municipalidad de Vera, incluye la profundización de los canales laterales y la distribución del suelo extraído sobre la calzada, lo que permitirá elevar el nivel del camino y evitar futuras inundaciones.
Estos trabajos, esperados por los vecinos, buscan resolver los constantes anegamientos que se producen durante las lluvias. El proyecto, fruto de un estudio técnico impulsado por la Municipalidad de Vera, incluye la profundización de los canales laterales y la distribución del suelo extraído sobre la calzada, lo que permitirá elevar el nivel del camino y evitar futuras inundaciones.
Como parte de las mejoras, también se construirán 10 nuevas alcantarillas para asegurar un mejor escurrimiento del agua de lluvia.
La intendenta Paula Mitre se refirió a la importancia de esta obra: “Esta gestión ante el Gobierno Provincial ha tenido una respuesta favorable, por lo que agradecemos la actitud del gobernador Maximiliano Pullaro y de los funcionarios de Vialidad. La inversión en estos trabajos beneficiará a toda la región del distrito Vera, mejorando la transitabilidad para quienes usan este camino a diario”.
Puntos clave de la mejora:
Mayor seguridad y transitabilidad: El camino será más seguro y accesible, especialmente en días de lluvia.
Solución definitiva a los anegamientos: La elevación del camino y los nuevos desagües pondrán fin a las inundaciones recurrentes.
Gestión conjunta: La obra es resultado del trabajo coordinado entre la Municipalidad de Vera y el Gobierno Provincial.
