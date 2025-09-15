En el norte santafesino

Mejoras clave en la Ruta 83-S beneficiarán a Santa Lucía y El Cerrito

El proyecto, fruto de un estudio técnico impulsado por la Municipalidad de Vera, incluye la profundización de los canales laterales y la distribución del suelo extraído sobre la calzada, lo que permitirá elevar el nivel del camino y evitar futuras inundaciones.