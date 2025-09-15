Arrancó el Mundial Sub23 de Trinquete: resultados de la primera jornada
Fueron 14 partidos los que se jugaron este domingo en las canchas del Jockey Club y el Club Centro Empleados de Comercio. Argentina celebró en paleta cuero y paleta goma femenina, aunque no pudo en xare ni en mano individual.
El domingo 14 de septiembre marcó el inicio del X Campeonato Mundial Sub23 de Trinquete en Venado Tuerto, que se extenderá hasta el sábado 20 con la presencia de 146 pelotaris de nueve países. Los trinquetes del Jockey Club y del Club Centro Empleados de Comercio fueron escenario de una intensa primera jornada que dejó victorias resonantes, duelos parejos y algunas sorpresas.
La competencia arrancó con la paleta cuero, donde la Selección Argentina debutó con un sólido triunfo frente a Chile, imponiéndose 2-0 con parciales de 15-3 y 15-2.
Arrancó con todo el Mundial en Venado Tuerto.
En la modalidad xare, la jornada fue adversa para los locales: Francia superó a Argentina por 2-0 (15-6 y 15-3). En el mismo frente, España se mostró contundente ante Uruguay, ganando también en sets corridos (15-2 y 15-4).
Mano individual y por equipos en el Jockey
En la sede céntrica del Jockey Club, la especialidad mano individual abrió con un gran duelo en el que México venció 2-0 a Euskadi (15-9 y 15-8). Más tarde, Francia no dejó margen a Uruguay (15-0 y 15-4), mientras que España superó a Perú con claridad (15-2 y 15-2). El cierre tuvo sabor amargo para los locales: Argentina cayó ante Bolivia 0-2 (0-15 y 6-15).
En la modalidad de mano por equipos, se vivió uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Tras una gran batalla, Francia venció a España 2-1 con parciales de 15-13, 9-15 y 10-7. A continuación, México derrotó 2-0 a Perú (15-2 y 15-6), y Euskadi hizo lo propio frente a Bolivia (15-6 y 15-0).
Argentina festejó en paleta goma femenina
El cierre de la primera jornada dejó espacio para la paleta goma femenina, donde Argentina consiguió un debut auspicioso con un claro 2-0 sobre Bolivia (15-2 y 15-1).
En otros resultados, Francia se impuso 2-0 a Uruguay (15-7 y 15-4), España ganó un partidazo ante México por 2-0 (15-9 y 15-12), y Chile sorprendió a Euskadi con un sólido 2-0 (15-4 y 15-8).
Selección Argentina de Paleta Cuero. Foto: Yo Pelotari
Con este inicio, el Mundial Sub23 de Trinquete promete emociones fuertes durante toda la semana en Venado Tuerto. Argentina mostró credenciales en paleta, aunque sabe que tendrá que mejorar en las disciplinas de mano para soñar con protagonismo en el medallero.
Cronograma - lunes 15 de septiembre
Club Centro Empleados de Comercio
Paleta Cuero
14:00 hs: Francia vs Euskadi
15:00 hs: España vs Uruguay
Xare
16:00 hs: Francia vs Uruguay
17:00 hs: Argentina vs Euskadi
Argentina cayó ante Bolivia en el debut. Foto: FIPV
Jockey Club – Sede Centro
Paleta Goma Masculina
09:00 hs: Argentina vs Euskadi
10:00 hs: España vs Francia
11:00 hs: México vs Perú
12:00 hs: Chile vs Uruguay
Paleta Goma Femenina
14:00 hs: Uruguay vs Argentina
15:00 hs: Bolivia vs Francia
16:00 hs: España vs Chile
17:00 hs: México vs Perú
