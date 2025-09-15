#HOY:

Arrancó el Mundial Sub23 de Trinquete: resultados de la primera jornada

Fueron 14 partidos los que se jugaron este domingo en las canchas del Jockey Club y el Club Centro Empleados de Comercio. Argentina celebró en paleta cuero y paleta goma femenina, aunque no pudo en xare ni en mano individual.

Arrancó con todo el Mundial en Venado Tuerto.
 12:03
Por: 

El domingo 14 de septiembre marcó el inicio del X Campeonato Mundial Sub23 de Trinquete en Venado Tuerto, que se extenderá hasta el sábado 20 con la presencia de 146 pelotaris de nueve países. Los trinquetes del Jockey Club y del Club Centro Empleados de Comercio fueron escenario de una intensa primera jornada que dejó victorias resonantes, duelos parejos y algunas sorpresas.

La competencia arrancó con la paleta cuero, donde la Selección Argentina debutó con un sólido triunfo frente a Chile, imponiéndose 2-0 con parciales de 15-3 y 15-2.

Arrancó con todo el Mundial en Venado Tuerto.Arrancó con todo el Mundial en Venado Tuerto.

En la modalidad xare, la jornada fue adversa para los locales: Francia superó a Argentina por 2-0 (15-6 y 15-3). En el mismo frente, España se mostró contundente ante Uruguay, ganando también en sets corridos (15-2 y 15-4).

Mano individual y por equipos en el Jockey

En la sede céntrica del Jockey Club, la especialidad mano individual abrió con un gran duelo en el que México venció 2-0 a Euskadi (15-9 y 15-8). Más tarde, Francia no dejó margen a Uruguay (15-0 y 15-4), mientras que España superó a Perú con claridad (15-2 y 15-2). El cierre tuvo sabor amargo para los locales: Argentina cayó ante Bolivia 0-2 (0-15 y 6-15).

En la modalidad de mano por equipos, se vivió uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Tras una gran batalla, Francia venció a España 2-1 con parciales de 15-13, 9-15 y 10-7. A continuación, México derrotó 2-0 a Perú (15-2 y 15-6), y Euskadi hizo lo propio frente a Bolivia (15-6 y 15-0).

Argentina festejó en paleta goma femenina

El cierre de la primera jornada dejó espacio para la paleta goma femenina, donde Argentina consiguió un debut auspicioso con un claro 2-0 sobre Bolivia (15-2 y 15-1).

En otros resultados, Francia se impuso 2-0 a Uruguay (15-7 y 15-4), España ganó un partidazo ante México por 2-0 (15-9 y 15-12), y Chile sorprendió a Euskadi con un sólido 2-0 (15-4 y 15-8).

Arrancó con todo el Mundial en Venado Tuerto.Selección Argentina de Paleta Cuero. Foto: Yo Pelotari

Con este inicio, el Mundial Sub23 de Trinquete promete emociones fuertes durante toda la semana en Venado Tuerto. Argentina mostró credenciales en paleta, aunque sabe que tendrá que mejorar en las disciplinas de mano para soñar con protagonismo en el medallero.

Cronograma - lunes 15 de septiembre

Club Centro Empleados de Comercio

Paleta Cuero

14:00 hs: Francia vs Euskadi

15:00 hs: España vs Uruguay

Xare

16:00 hs: Francia vs Uruguay

17:00 hs: Argentina vs Euskadi

Arrancó con todo el Mundial en Venado Tuerto.Argentina cayó ante Bolivia en el debut. Foto: FIPV

Jockey Club – Sede Centro

Paleta Goma Masculina

09:00 hs: Argentina vs Euskadi

10:00 hs: España vs Francia

11:00 hs: México vs Perú

12:00 hs: Chile vs Uruguay

Paleta Goma Femenina

14:00 hs: Uruguay vs Argentina

15:00 hs: Bolivia vs Francia

16:00 hs: España vs Chile

17:00 hs: México vs Perú

