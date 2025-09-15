#HOY:

Asesinaron a un joven en Tucumán y detuvieron a su primo

El hecho ocurrió tras una discusión en Banda del Río Salí, donde la víctima de 25 años recibió múltiples puñaladas y las autoridades detuvieron al presunto agresor.

La víctima presentaba heridas en distintas partes del cuerpo. Imagen Ilustrativa.
 12:01
Por: 

Un joven de 25 años fue asesinado a puñaladas en Banda del Río Salí, provincia de Tucumán, y su primo fue detenido como presunto responsable del hecho. Según las primeras informaciones, la tragedia se desencadenó a raíz de una discusión familiar que terminó en violencia. La víctima presentaba múltiples heridas en distintas partes del cuerpo.

El hecho

El crimen ocurrió este domingo al mediodía en las cercanías de las calles Bernabé Aráoz y Perú, cuando se produjo una pelea entre los familiares. Durante el enfrentamiento, el agresor, apodado “Pelao”, sacó un cuchillo y atacó a su primo, identificado como Brian Cuevas.

Tras el ataque, el atacante intentó escapar del lugar, pero fue rápidamente detenido gracias a la intervención de los testigos, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, bajo la dirección de Pedro Gallo, quien ordenó la realización de las pericias correspondientes en el sitio del hecho.

En la escena intervinieron miembros del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y de la División Homicidios, quienes se encargaron de recolectar pruebas y documentar la escena.

Hasta el momento, no se ha realizado la autopsia en la Morgue Judicial, pero se confirmó que Brian Cuevas presentaba varias puñaladas que provocaron su fallecimiento. La causa sigue en investigación mientras se espera el avance de las diligencias oficiales.

