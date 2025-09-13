#HOY:

Prorrogaron la prisión del sanjavierino que mató a su cuñado

José Musacchio permanece tras las rejas desde septiembre de 2023, cuando le disparó en el pecho a Juan Carlos Blanche. Continuará privado de la libertad por un año más, a la espera del juicio oral.

Asesinó a su cuñado en un campo de San Javier y continuará cumpliendo condena un año más.
Asesinó a su cuñado de un tiro en el pecho, en un campo ubicado en inmediaciones a la ciudad de San Javier, por el cual discutían desde hacía tiempo en el marco de una sucesión. Lleva dos años preso, y seguirá así por un año más.

Se trata de José Raúl Musacchio (68), imputado por la autoría del “homicidio calificado por el empleo de arma de fuego” de su cuñado Juan Carlos Blanche, y por la comisión del delito de “portación indebida de arma de fuego de guerra”.

Este viernes, el juez penal José Luis García Troiano definió la prórroga de la prisión preventiva impuesta a Musacchio el 20 de septiembre de 2023 por el juez Pablo Spekuljak. La causa está en manos del fiscal de San Javier, Guillermo Persello.

Por la herencia

Musacchio fue imputado por haber asesinado a su cuñado, el hermano de su esposa, tras mantener una discusión en el establecimiento “Las Golondrinas” (ubicado en zona rural de Colonia Indígena, San Javier).

Blanche fue asesinado en su casa, ubicada en zona rural de Colonia Indígena (San Javier). Crédito: Archivo El Litoral.Blanche fue asesinado en su casa, ubicada en zona rural de Colonia Indígena. Crédito: Archivo El Litoral.

Ya desde los primeros momentos posteriores al crimen, trascendió que los hombres tenían una disputa por la herencia de esos campos y por el uso que se hacía de los mismos mientras la sucesión estaba en trámite.

El sábado 16 de septiembre de 2023 los oyeron discutir, tras lo cual el estruendo de un disparo alteró la quietud del campo. Blanche fue alcanzado por un disparo a la altura del pecho. Quienes estaban en las inmediaciones se acercaron al lugar y observaron a la víctima en el piso y a su cuñado subiéndose a su camioneta.

Fuga y captura

Cuando la esposa del imputado se percató de lo ocurrido también ingresó al vehículo. La camioneta Chevrolet S10 dio arranque, y mientras observaban cómo el tirador se daba a la fuga los testigos se comunicaron con la Central de Emergencias 911 para dar aviso de lo ocurrido.

La policía les dio alcance cuando circulaban por la Ruta 39 “vieja”, camino a La Brava, en zona rural. Musacchio fue aprehendido y le secuestraron un revólver calibre 38 Special, tras lo cual la fiscalía dispuso su detención.

El juez José Luis García Troiano fue el encargado de condenar a Ritvo y Gudiño. Crédito: Archivo/Flavio RainaEl juez José Luis García Troiano. Crédito: Archivo/Flavio Raina

Su esposa también fue aprehendida, pero luego fue liberada ya que de los testigos surgió que ella no estaba presente cuando su esposo asesinó a su hermano.

Musacchio continuará privado de su libertad, a la espera de que el proceso penal llegue a una resolución, ya sea mediante un abreviado o a través de un juicio oral y público.

