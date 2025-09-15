Tigre y Talleres empataron sin goles en Victoria

Tigre y Talleres de Córdoba igualaron 0 a 0 este domingo en el estadio José Dellagiovanna de Victoria.
El equipo de Carlos Tévez sigue complicado con la permanencia en la tabla anual.
El encuentro corresponde a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA, el interzonal.
El encuentro, que contó con arbitraje de Sebastían Zunino y transmisión de ESPN Premium, estuvo cargado de amarillas y escaso de emociones en el juego.
Tras este resultado deportivo, el "Matador” se quedó con el décimo lugar del Grupo A, con 9 unidades; un puesto por debajo de Huracán.
Mientras que la “T” se asentó en el anteúltimo puesto del Grupo B, con 6 puntos; una posición por encima de Independiente de Avellaneda, quien quedó sumergido en el fondo de la grilla con tan solo tres puntos.
Los dirigidos por Carlos Tévez siguen complicados con el descenso en la lucha por la permanencia de la tabla anual 2025. Acumulan 19 puntos, sólo uno más que los últimos Aldosivi y San Martín de San Juan, quienes se reparten los descensos entre promedios y anual. El más cercano por encima son Godoy Cruz y Sarmiento con 24 unidades.
