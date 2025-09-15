Con polémicas, Instituto sorprendió y venció a Argentinos Juniors

Argentinos Juniors cayó este domingo como visitante por 2-0 ante Instituto de Córdoba en un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Juan Domingo Perón.
La Gloria se impuso ante el Bicho y sueña con meterse entre los ocho mejores de la Zona B para disputar los Playoffs del campeonato local.
Argentinos Juniors cayó este domingo como visitante por 2-0 ante Instituto de Córdoba en un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Juan Domingo Perón.
Los goles del encuentro para el conjunto local los convirtieron Alex Luna de penal, a los 45 minutos del primer tiempo, y Gastón Lodico por la misma vía, a los 46’ del complemento.
Por otro lado, el defensor Francisco Álvarez vio la tarjeta roja a los 43’ de la segunda mitad en la visita y dejó a su equipo con diez jugadores con poco tiempo para el final de la partida.
A los 41 minutos del primer tiempo, el árbitro Nazareno Arasa sancionó la pena máxima a favor de La Gloria por una supuesta sujeción de Sebastián Prieto sobre Nicolás Cordero. En tanto, Alex Luna fue el encargado de ejecutar el remate desde los doce pasos. El delantero remató al medio mientras que Diego Rodríguez, arquero de Argentinos Juniors, se arrojó hacia la izquierda.
En una jugada idéntica, que también desató la polémica y el enojo del elenco de La Paternal, el juez principal volvió a sancionar penal para Instituto. Esta vez, quien disparó fue Gastón Lodico con igual resultado para sentenciar el triunfo a los 46 minutos del complemento.
Con este resultado, el “Bicho” de La Paternal no pudo meterse entre los ocho primeros de la Zona A del campeonato local para disputar los Playoffs y dejó escapar puntos importantes en la tabla anual para pelear por un puesto en la Copa Libertadores 2026.
Por su parte, el cuadro cordobés quedó en la undécima posición con 9 puntos, mismos que Atlético Tucumán (8°), último clasificado de momento a los octavos de final del Torneo Clausura 2025.
Ahora, los dirigidos por Nicolás Diez deberán recibir a Banfield en el recinto Diego Armando Maradona, el domingo 21 de septiembre desde las 19:00 por la novena jornada del certamen.
Estadio: Juan Domingo Perón
Árbitro: Nazareno Arasa
VAR: Fernando Espinoza
Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Nicolás Zalazar, Gastón Lodico, Stefano Moreyra, Lucas Rodríguez, Damián Puebla; Nicolás Cordero, Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.
Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Hernán López Muñoz, Matías Giménez. DT: Nicolás Diez.
Gol en el primer tiempo: 45m Alex Luna (I)
Gol en el segundo tiempo: 46m Gastón Lodico (I)
Incidencias en el primer tiempo: 43m Francisco Álvarez, expulsado (A).
Cambios en el segundo tiempo: al inicio Lautaro Giaccone por Nicolás Oroz (A); 19m Juan Ignacio Méndez por Nicolás Cordero (I); 19m Jhon Cordoba por Damián Puebla (I); 22m Ismael Sosa por Hernán López (A); 23m Emiliano Viveros por Leandro Lozano (A); 23m Joaquín Gho por Sebastián Prieto (A); 31m Rúben Bentancourt por Alan Lescano (A); 36m Luca Klimowicz por Alex Luna (I); 45m Francis Mac Allister por Gastón Lodico (I).
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.