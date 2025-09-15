Marcha "San Lorenzo": Galnares y Chiarella proponen que sea obligatoria en los actos oficiales de Santa Fe
La diputada provincial Sofía Galnares presentó un proyecto para que la Marcha “San Lorenzo” se entone de manera obligatoria en todos los actos oficiales de la provincia. “Este proyecto pone en valor no solo una pieza emblemática de la historia nacional, sino también su profunda raíz santafesina y venadense”, sostuvo la legisladora
“En Venado Tuerto estamos acostumbrados a escucharla en cada acto, pero fuera de la Cuna de la Marcha San Lorenzo esto no sucede. Esa fue mi motivación para proponer este proyecto de Ley al intendente y presentarlo en la Legislatura”, remarcó Galnares.
La Marcha “San Lorenzo” fue compuesta en 1901 por Cayetano Alberto Silva en Venado Tuerto y oficializada por el Ejército en 1902. Años más tarde, Carlos Benielli le sumó la letra, dando forma a una de las composiciones más representativas del repertorio patriótico argentino.
“En Venado Tuerto estamos acostumbrados a escucharla en cada acto, pero fuera de la Cuna de la Marcha San Lorenzo esto no sucede. Esa fue mi motivación para proponer este proyecto de Ley al intendente y presentarlo en la Legislatura”, remarcó Galnares.
Fundamentos y respaldo académico
La iniciativa contó con aportes de especialistas como la profesora Alejandra García, el Dr. Roberto Landaburu, el director de la Banda Municipal Ezequiel Fernández, Patricia Quiroga y la secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural, Miriam Carabajal.
“En Venado Tuerto estamos acostumbrados a escucharla en cada acto, pero fuera de la Cuna de la Marcha San Lorenzo esto no sucede. Esa fue mi motivación para proponer este proyecto de Ley al intendente y presentarlo en la Legislatura”, remarcó Galnares.
“El proyecto de Ley aborda a la Marcha San Lorenzo desde una perspectiva histórica, musical y cultural, para mantener vivo el patriotismo, fortalecer la identidad nacional y el federalismo santafesino”, destacó Chiarella.
La propuesta destaca que la marcha no solo tiene valor histórico y cultural, sino también educativo, ya que “permite a estudiantes y ciudadanos reconocer y valorar momentos y figuras clave de nuestra historia como lo son el General San Martín y Cayetano Silva. Buscamos que la Ley se convierta en un verdadero objeto de estudio”, concluyó el intendente Chiarella.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.