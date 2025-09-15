Actividad legislativa

Marcha "San Lorenzo": Galnares y Chiarella proponen que sea obligatoria en los actos oficiales de Santa Fe

La diputada provincial Sofía Galnares presentó un proyecto para que la Marcha “San Lorenzo” se entone de manera obligatoria en todos los actos oficiales de la provincia. “Este proyecto pone en valor no solo una pieza emblemática de la historia nacional, sino también su profunda raíz santafesina y venadense”, sostuvo la legisladora