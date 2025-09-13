Anunció la quinta edición del programa "Nuestro Terreno" en Venado Tuerto

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, junto al secretario de Gobierno, Mariano De Mattia, anunciaron la apertura de inscripciones para la quinta edición del programa “Nuestro Terreno”, una iniciativa que pone en venta lotes municipales destinados a la construcción de viviendas familiares.
Las inscripciones se realizarán de manera online a través de la web venadotuerto.gob.ar/nuestroterreno, desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre.
En esta oportunidad son 70 lotes ubicados en los barrios Cayetano Silva, Santa Rosa y Juan XXIII, cuyo valor oscila entre los 10 y 11 millones de pesos. Con este nuevo sorteo el municipio venadense llega a los 500 lotes sorteados en lo que va de la actual gestión.
Leonel Chiarella.
“Este programa permite a muchas familias y personas solas acceder a su terreno propio, con distintas alternativas de pago y requisitos claros que garantizan transparencia en el proceso”, aseguró el intendente Leonel Chiarella.
Asimismo, ponderó: “Con ‘Nuestro Terreno’ seguimos ampliando las posibilidades de acceso a la tierra para que más vecinos puedan proyectar su vivienda propia”.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Mariano De Mattia, afirmó: “Este fue un proyecto que arrancamos con el intendente Leonel Chiarella al inicio de la gestión. La idea es que el banco de tierra sea sustentable, que las cuotas que se pagan por los lotes permitan reinvertir en el mejoramiento de los terrenos y también en la compra de nuevos, garantizando así la continuidad del programa en el tiempo”.
Características del programa
En esta quinta edición se mantienen dos segmentos: grupo familiar o personas solas, y en ambos casos se podrá optar por la modalidad de pago al momento de firmar el boleto de compraventa.
Las alternativas son:
Anticipo del 30 % del valor del lote (abonado en los primeros 30 días desde la preadjudicación) y el saldo en 48 cuotas mensuales y consecutivas, calculadas en Unidades Tributarias Municipales (UTM).
Financiamiento del total del monto, también en 48 cuotas mensuales y consecutivas en UTM.
Además, se contempla la posibilidad de realizar pagos extraordinarios para adelantar cuotas o cancelar la deuda de forma parcial o total.
Se recuerda que un cupo del 4 % de los lotes será destinado a personas con discapacidad.
Requisitos para la inscripción
Ser mayor de edad y tener al menos cuatro años de residencia en Venado Tuerto.
• No poseer inmuebles ni bienes que permitan acceder a una vivienda o terreno por otros medios.
• Acreditar ingresos mensuales entre 1 y 12 Salarios Mínimos Vitales y Móviles ($322.200 a $3.866.400), formales o informales.
• No tener causas penales dolosas, antecedentes contrarios a la moralidad, deudas alimentarias, procesos de quiebra o inhibiciones.
• No haber sido beneficiario de programas similares a nivel municipal, provincial o nacional.
• No ser funcionario del Ejecutivo Municipal (hasta directores incluidos) ni del Concejo, ni familiares directos de los mismos.
• Se podrán inscribir tanto grupos familiares (matrimonios, convivencias o vínculos consanguíneos) como personas solas.
Consultas
Los interesados pueden comunicarse al 3462 585207, por correo electrónico a [email protected], o de manera presencial en la Dirección de Tierra y Hábitat (San Martín y Marconi), de lunes a viernes de 7 a 13.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.