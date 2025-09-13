Allanamiento en Venado Tuerto: un detenido y secuestro de estupefacientes

Personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), Región III, realizó un allanamiento en una vivienda de calle Valdez al 1.600, en la ciudad de Venado Tuerto, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.
La medida fue dispuesta por el Ministerio Público de la Acusación, bajo la órbita de la Fiscalía Regional N.º 3, a cargo del fiscal Iván Raposo. El operativo contó además con el acompañamiento del Comando Radioeléctrico, que brindó apoyo logístico y de seguridad en el lugar.
Drogas y elementos secuestrados
Durante el procedimiento, los efectivos identificaron a varias personas, entre ellas tres adultos: Brian A. J. (29 años), Marcelo Rodrigo C. (28) y Andrea Cecilia T. (46). También había menores de edad, cuya situación fue informada a las autoridades correspondientes.
De la requisa en el domicilio surgió el secuestro de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y dispositivos de comunicación móvil, considerados de interés para la causa que se investiga.
Un detenido
Finalizadas las tareas en el lugar, el fiscal interviniente dispuso la detención de Brian A. J., quien fue trasladado a la Comisaría Segunda de Venado Tuerto, donde quedó alojado a la espera de su audiencia imputativa.
Los elementos incautados fueron puestos a disposición de la fiscalía, que continuará con las diligencias investigativas en el marco del proceso penal.
Trabajo coordinado
Desde la Policía de Investigaciones destacaron que este tipo de operativos responden a políticas de seguridad orientadas a combatir el narcomenudeo y desarticular puntos de venta de droga en barrios de la provincia.
“Se trata de una labor coordinada entre el MPA, las fuerzas de seguridad y los gobiernos provincial y municipal, con el objetivo de brindar mayor seguridad a la comunidad”, indicaron fuentes policiales.
