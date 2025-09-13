El modernizado Centro de Monitoreo de Santa Fe "permite detener hasta 2 personas por semana"
Se hace el seguimiento de hechos delictivos consumados y de situaciones sospechosas. Actualmente hay entre 500 y 600 cámaras de vigilancia operativas, del municipio y de la provincia. El rango de cobertura se amplió.
El viejo Centro de Monitoreo del Palacio Municipal será mudado en unos 45 días. Crédito: Archivo
La modernización del Centro de Monitoreo ubicado en el Palacio Municipal viene dando buenos resultados. Al menos así lo entienden desde el área de Control y Seguridad de la Municipalidad capitalina. Este proceso de actualización del “Gran Hermano” que observa situaciones potencialmente delictivas y que permite alertar a las autoridades implicó cambios profundos.
Esto es, más cámaras de videovigilancia, pero con un software adaptado, con capacidades de analítica de datos e inteligencia artificial. Es que los equipos, con el paso de los años, habían quedado totalmente obsoletos. Pero además, otra de las modernizaciones tecnológicas clave fue la interconexión entre las cámaras del municipio y las del 911.
Si se cuentan las cámaras del gobierno local y las del gobierno provincial, la ciudad capital cuenta hoy con entre 500 y 600 dispositivos de vigilancia, que funcionan las 24 horas los 365 días del año. A ese número habrá que sumarle las 1.000 cámaras que el gobierno provincial otorgará al municipio.
Con todo, esta modernización del Centro del Monitoreo “nos permite en promedio detener entre 1 y 2 personas por semana en situaciones sospechosas o con pedido de captura policial por delitos consumados”, le dijo a El Litoral el secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana municipal, Sebastián Mastropaolo.
El funcionario se mostró “muy satisfecho” por el balance que viene arrojando esta política de lucha contra el delito, que es una de las premisas centrales del intendente Juan Pablo Poletti.
Rango de cobertura
El viejo Centro de Monitoreo será mudado en unos 45 días al Centro de Operaciones y Central de la GSI, en Barranquitas Sur, adelantó el funcionario (ver más abajo). Incluso, cuando ello se dé en los hechos, en ese edificio también funcionará un sector de videovigilancia del 911. “Se viene un gran desafío”, se entusiasmó el secretario.
El otro dato interesante es la ampliación del rango de cobertura del control por cámaras. “Todo el corredor de la Peatonal está monitoreado; el centro cívico (Casa de Gobierno), barrio Sur, San Jerónimo, calle 9 de julio hacia el Norte hasta pasar Suipacha”, afirmó Mastropaolo.
El Centro de Operaciones de Barranquitas será “la fortaleza” de la ciudad. Crédito: Flavio Raina
“A toda esa zona la tenemos cubierta y la vamos monitoreando permanentemente. Ante cualquier situación potencialmente delictiva que se vaya dando, o ante un hecho delictivo consumado, se activa el protocolo. Desde el Centro de Monitoreo se emite una alerta al personal de la GSI y se avisa a la Policía. También actúan los binomios”, agregó.
Algunos casos
Por sus vías oficiales, el municipio viene informando las detenciones que se dan a través del trabajo articulado entre el monitoreo tecnológico, la GSI y la Policía. Días atrás, un hombre fue aprehendido en pleno microcentro de la ciudad tras ser detectado por una cámara portando un arma blanca.
También permitieron frustrar robos en el Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas, en una vivienda ubicada en calle Lamadrid y pasaje Falucho y un intento de robo en un restaurante (San Martín y La Rioja). En todos los casos, “los responsables fueron detenidos por personal policial y puestos a disposición de la Justicia”, dijeron las fuentes oficiales.
Cómo se actúa
“Trabajamos con una respuesta inmediata hacia el 911. Tenemos una alerta a través de un sistema encriptado de comunicación. Eso nos permite una respuesta instantánea”, adujo luego.
Ante un ilícito o situación sospechosa, se detecta por 911 el móvil policial más cercano; se avanza primero con la GSI, si hay disponible un binomio policial más próximo al lugar del hecho, va éste.
El intendente Juan Pablo Poletti y el secretario Sebastián Mastropaolo. Crédito: Flavio Raina
Y se le da seguimiento por el Centro de Monitoreo para que esa persona vista en una actitud sospechosa o que cometió un delito no pueda escapar. “Nosotros lo vamos siguiendo (al móvil del binomio) durante todo el transcurso de su salida, porque tenemos todo un perímetro detectado”, agrega el secretario.
“Tuvimos un crecimiento de intentos de robos en la zona de la Peatonal. Sobre todo a la madrugada. Detuvimos personas con barretas y con piedras intentando forzar puertas o vidrieras de comercios. Hubo cuatro detenciones positivas, pues se los detectó al instante. Intervinieron la GSI y la Policía”, aseguró Mastropaolo.
La mudanza
Y todo este avance se va a fortalecer una vez que el viejo Centro de Monitoreo del Palacio Municipal sea mudado definitivamente al Centro de Operaciones de Barranquitas. Esto, como se dijo, tendrá lugar dentro de unos 45 días.
Una vez que esté plenamente operativo el nuevo Centro de Operaciones -aún restan los últimos detalles de las conexiones digitales e infraestructura-, “vamos a tener todavía más capacidad de vigilancia y control. Porque contaremos con más personal, más puestos de observación, más tecnología, mejor software de detección”, añadió luego.
Allí se implementará un moderno software de detección, y empezará a operar la inteligencia artificial (IA), la cual va a permitir “dar un seguimiento más específico a ciertas situaciones potencialmente delictivas, y detectar cuestiones que el ojo humano puede llegar a perderse”.
Por ejemplo, la IA podría alertar al personal de control y seguridad desde alguno de los accesos a la ciudad, a través del Anillo Digital, de un vehículo con pedido de captura, y darle un seguimiento a través de todas las cámaras internas del ejido urbano.
“Hay muchas características que la inteligencia artificial nos otorga y que mejora el tipo de gestión que normalmente hace el personal. Esto realmente nos mejora muchísimo la capacidad operativa para lograr una ciudad más segura”, cerró Mastropaolo.
