Los cuatro detenidos por el triple crimen en Florencio Varela se negaron a declarar

Los cuatro detenidos por el triple crimen en Florencio Varela, que tuvo como víctimas a Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez decidieron no declarar ante el fiscal Gastón Duplaá. Los implicados fueron identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva (25),María Celeste González Guerrero (28),Daniela Iara Ibarra (19)y Maximiliano Andrés Parra (18).
Según informó la Fiscalía, todos “hicieron uso del derecho constitucional” de no responder preguntas.
Delitos y situación procesal
La investigación los acusa de “homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”. Los dos hombres y las dos mujeres permanecerán detenidos mientras avanzan las diligencias judiciales.
Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).
El miércoles 24 de septiembre se confirmaron los hallazgos que marcaron un giro en el caso: los cuerpos de las tres jóvenes aparecieron en un pozo séptico de una vivienda relacionada con los sospechosos. Las víctimas fueron identificadas como Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.
Cambios en la investigación
El fiscal Duplaá decidió apartarse del expediente, explicando: “Por la especialidad en la materia y temática de la Fiscalía de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, y habiéndose acreditado la identidad de las víctimas, dispuse remitir las actuaciones a dicha Fiscalía por resultar competente, toda vez que la investigación por averiguación de paradero ha perdido lamentable virtualidad”.
El funcionario aclaró además que su salida ocurrió luego de haber ordenado medidas de urgencia, entre ellas allanamientos, detenciones y audiencias indagatorias. Desde este viernes la causa quedará en manos del fiscal de Homicidios Adrián Arribas, quien aseguró: “La pedí para mañana a las 8:00 de la mañana con todos los detalles y ya armé una mesa de trabajo con el jefe de la DDI La Matanza”.
Hipótesis del caso
Las líneas de investigación apuntan a una banda vinculada al narcotráfico en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. Los indicios sugieren que las jóvenes ejercían la prostitución en esa zona y que su desaparición estaría relacionada con actividades ilícitas de la organización criminal.
Con cuatro personas ya detenidas, la causa se centra ahora en esclarecer el grado de responsabilidad de cada uno y en determinar cómo ocurrieron los asesinatos. La nueva etapa bajo la dirección del fiscal Arribas buscará avanzar con la recolección de pruebas y esclarecer las circunstancias que rodearon este triple crimen que conmocionó a la comunidad.
