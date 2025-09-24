#HOY:

Estaba internado en el Cullen

Murió un hombre que había sido atacado con un arma blanca en febrero en Santo Tomé

La víctima, de 62 años, permanecía en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Cullen desde el 1° de febrero. La causa se investiga como homicidio.

La víctima agonizó desde el 1 de febrero. Foto: Archivo
 18:27
Por: 

Un desenlace fatal terminó por cerrar meses de lucha en silencio. El martes, pasadas las diez de la mañana, se confirmó la muerte de un hombre de 62 años que desde comienzos de febrero estaba internado en el hospital Cullen tras haber sido herido con un objeto punzante en Santo Tomé.

Ataque en la calle

El episodio se había registrado el 1° de febrero, en la esquina de Pueyrredón y Richieri. Desde entonces, la víctima permanecía en la Unidad de Terapia Intensiva, sometida a un cuidado constante por parte del equipo médico.

La gravedad de las lesiones lo mantuvo siempre en estado delicado, hasta que finalmente su cuerpo no resistió más.

El operativo se enmarca en los patrullajes preventivos que buscan frenar el uso de armas de fuego en la ciudad. Crédito: Archivo El LitoralEl caso ahora es investigado como Homicidio. Foto: Archivo

Fuentes sanitarias señalaron que el deceso ocurrió exactamente a las 10:20, poniendo fin a una larga agonía.

Buscan al agresor

La División Homicidios de la Policía trabajó desde el inicio del caso y continúa recopilando elementos que permitan esclarecer los pormenores del ataque.

Por ahora, la investigación a cargo del fiscal,se maneja con suma reserva: no se revelaron los motivos ni la identidad del agresor, mientras los pesquisas avanzan en distintas hipótesis. Lo cierto es que, con la muerte del hombre, el expediente pasó a investigarse como homicidio.

