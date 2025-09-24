Murió un hombre que había sido atacado con un arma blanca en febrero en Santo Tomé

Un desenlace fatal terminó por cerrar meses de lucha en silencio. El martes, pasadas las diez de la mañana, se confirmó la muerte de un hombre de 62 años que desde comienzos de febrero estaba internado en el hospital Cullen tras haber sido herido con un objeto punzante en Santo Tomé.
Ataque en la calle
El episodio se había registrado el 1° de febrero, en la esquina de Pueyrredón y Richieri. Desde entonces, la víctima permanecía en la Unidad de Terapia Intensiva, sometida a un cuidado constante por parte del equipo médico.
La gravedad de las lesiones lo mantuvo siempre en estado delicado, hasta que finalmente su cuerpo no resistió más.
El caso ahora es investigado como Homicidio.
Fuentes sanitarias señalaron que el deceso ocurrió exactamente a las 10:20, poniendo fin a una larga agonía.
Por ahora, la investigación a cargo del fiscal,se maneja con suma reserva: no se revelaron los motivos ni la identidad del agresor, mientras los pesquisas avanzan en distintas hipótesis. Lo cierto es que, con la muerte del hombre, el expediente pasó a investigarse como homicidio.
