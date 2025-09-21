Crimen de Damián Strada: investigan pistas económicas y movimientos sospechosos

El homicidio de Damián Strada, joven empleado comunal de María Luisa, sacudió a toda la región de Las Colonias y Monte Vera. Su cuerpo apareció en la vera de la ruta 2, entre Laguna Paiva y Constituyentes, en circunstancias aún bajo investigación.
El comisario Darío Ferreiro, jefe de la Policía de Investigaciones en Las Colonias, explicó en diálogo con Santa Fe Policiales cómo avanza la pesquisa por el homicidio del joven hallado asesinado en Monte Vera.
En el programa Santa Fe Policiales, que conducen Danilo Chiapello y Verónica Ensinas por CyD Litoral, el jefe de la PDI en el departamento Las Colonias, comisario superior Darío Ferreiro, brindó detalles sobre los avances en la causa que encabeza el fiscal Benítez.
Ferreiro explicó que todo comenzó con un pedido de paradero solicitado por la hermana de Strada, quien no tenía noticias de él desde la noche del 14 de septiembre. A partir de allí, la PDI inició el trabajo conjunto con la Unidad Regional XI.
En la investigación surgió la detención de una mujer, con la que Strada había mantenido una relación, y de un hombre que también figura como sospechoso. “Ellos ingresan juntos al domicilio en Laguna Paiva y, según cámaras, luego salen en la moto de la víctima los tres con vida”, señaló Ferreiro.
El comisario confirmó que los registros muestran a Strada aún con vida al momento de salir en motocicleta. “No sabemos con qué intención, si fue engañado o si lo llevaron bajo alguna excusa, pero se observa a tres personas en la moto”, agregó.
La víctima fue hallada con el torso quemado, aunque el detalle del posible estrangulamiento es materia de la autopsia y será confirmado en audiencia por el fiscal.
La investigación también sigue la pista de movimientos económicos vinculados a la víctima. Se encontró su motocicleta desarmada en las cercanías de ruta 4 y ruta 2. Además, hubo transacciones a través de Mercado Pago hacia un comercio de Laguna Paiva.
Ferreiro señaló que existieron pedidos de dinero durante esa misma noche. Strada habría solicitado $50.000 a su madre y a amigos, aunque algunos mensajes despertaron dudas sobre si realmente eran escritos por él. “En las llamadas de voz parecía su propia voz, pero la familia notó diferencias en los textos”, explicó.
Por ahora no se detectaron usos directos de tarjetas o pertenencias, pero se analizan los teléfonos secuestrados en los allanamientos realizados.
El jefe de la PDI remarcó que el caso todavía no está cerrado. “El fiscal solicitó una prórroga para reunir más evidencia. Hay celulares bajo pericia y resta confirmar detalles antes de la audiencia imputativa”, precisó.
El crimen de Strada generó fuerte conmoción en María Luisa, donde era conocido por su trabajo en la comuna. Su muerte, además, volvió a poner en debate la violencia en el interior santafesino.
Mientras tanto, la PDI y el Ministerio Público de la Acusación continúan con la recolección de pruebas. “Estamos avanzando y vamos a llegar al esclarecimiento del caso”, aseguró Ferreiro en su paso por CyD Litoral.
