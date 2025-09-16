Hallazgo en Monte Vera

Hallaron muerto a Damián Strada: hay una mujer y hombre detenido por el caso

El joven de 32 años fue encontrado este martes al mediodía en la Ruta 2, kilómetro 30, jurisdicción de Monte Vera. El fiscal Alejandro Benítez confirmó a El Litoral el hallazgo y detalló que se había desplegado un operativo con perros en Laguna Paiva y Monte Vera.