Femicidio en Santa Fe

Cambio de fiscal y nuevas audiencias por el caso del policía atrincherado que mató a su exesposa

La fiscalía aguarda el resultado de la autopsia de la mujer para ampliar la imputación a César Muga. En tanto este viernes se tratará la apelación de la prisión preventiva. El hecho ocurrió el 1 de agosto, en una vivienda del barrio Nueva Esperanza.