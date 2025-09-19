#HOY:

Murió Estela González, la mujer baleada por el policía César Muga en barrio Nueva Esperanza

Tras más de un mes internada en el hospital Iturraspe, la víctima de 54 años no logró superar las graves heridas.

Barrio Nueva Esperanza, escenario del violento episodio ocurrido el 1º de agosto.
 14:29
 / 
Por: 

Este viernes se confirmó el desenlace más temido: murió Estela González, la mujer de 54 años que había sido baleada por el policía César Muga el pasado 1º de agosto en barrio Nueva Esperanza. Tras más de un mes de internación en el hospital Iturraspe, donde permanecía en estado crítico, la víctima no logró sobreponerse a las graves lesiones provocadas por los disparos.

El hecho que conmocionó a la capital provincial ocurrió aquella mañana en inmediaciones de calle pública y Gobernador Freyre. De acuerdo con la investigación, Muga —suboficial de policía— atacó a su expareja con cuatro tiros, tras una fuerte discusión. Vecinos fueron quienes dieron aviso inmediato al 911 y colaboraron en los primeros auxilios hasta la llegada de una ambulancia.

El suboficial César Muga permanece detenido desde el día del ataque.El suboficial César Muga permanece detenido desde el día del ataque.

González fue trasladada de urgencia al Iturraspe, donde ingresó con heridas de extrema gravedad en el abdomen y tórax. Desde entonces, permaneció bajo estricto control médico en terapia intensiva, con pronóstico reservado y varias intervenciones quirúrgicas. Durante semanas, familiares y allegados mantuvieron cadenas de oración aguardando su recuperación. Sin embargo, este viernes el hospital confirmó oficialmente su fallecimiento.

El patrullero, con balizas y sirenas encendidas, avanzó a gran velocidad por las calles de la ciudad y llegó a tiempo al hospital Iturraspe.Hospital Iturraspe, donde Estela González estuvo internada más de un mes.

En paralelo, César Muga se encuentra detenido desde el mismo día del ataque. La fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación lleva adelante la causa, que ahora será recaratulada tras el fallecimiento de la víctima.

La muerte de Estela generó profundo pesar en su entorno y reavivó la indignación en el barrio Nueva Esperanza, donde los vecinos piden justicia y mayor protección frente a los hechos de violencia de género.

