Ciudad de Santa Fe: un policía armado se niega a salir de su domicilio

Un hombre perteneciente a la policía de la provincia de Santa Fe se encuentra atrincherado en el interior de su domicilio este sábado en la ciudad de Santa Fe.
En plena causa por el atrincheramiento y ataques de César Muga, se registró un nuevo episodio en el noroeste de la capital santafesina.
El incidente, registrado en Pasaje 9430, entre La Pampa y Florencio Fernández, se originó en horas de la tarde y se extiende hacia la noche con intervención de las fueras de seguridad en la zona afectada.
De momento, se desconoce los detalles de la identidad del hombre y los motivos que originaron este episodio en el noroeste de la capital santafesina.
El hecho ocurre a sólo días del registrado en barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Santa Fe, donde un policía, identificado luego como César Muga, intercambio disparos con otros agentes luego de haber disparado contra su pareja en el interior del domicilio.
Noticia en desarrollo.
