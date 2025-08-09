#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Otro caso

Ciudad de Santa Fe: un policía armado se niega a salir de su domicilio

En plena causa por el atrincheramiento y ataques de César Muga, se registró un nuevo episodio en el noroeste de la capital santafesina.

Agentes de la fuerza provincial intervienen en la zona del domicilio.
 22:49
Por: 

Un hombre perteneciente a la policía de la provincia de Santa Fe se encuentra atrincherado en el interior de su domicilio este sábado en la ciudad de Santa Fe.

Mirá tambiénTras ser imputado, el policía Muga manifestó ideas suicidas

El incidente, registrado en Pasaje 9430, entre La Pampa y Florencio Fernández, se originó en horas de la tarde y se extiende hacia la noche con intervención de las fueras de seguridad en la zona afectada.

Agentes de la fuerza provincial intervienen en la zona del domicilio.Agentes de la fuerza provincial intervienen en la zona del domicilio.

De momento, se desconoce los detalles de la identidad del hombre y los motivos que originaron este episodio en el noroeste de la capital santafesina.

Agentes de la fuerza provincial intervienen en la zona del domicilio.Agentes de la fuerza provincial intervienen en la zona del domicilio.

El hecho ocurre a sólo días del registrado en barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Santa Fe, donde un policía, identificado luego como César Muga, intercambio disparos con otros agentes luego de haber disparado contra su pareja en el interior del domicilio.

Noticia en desarrollo.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Santa Fe violenta

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro