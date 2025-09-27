Líder narco

Interpol activó alerta roja por el prófugo del triple homicidio en Florencio Varela

Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como autor intelectual del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. La medida busca facilitar su localización internacional.