Interpol activó alerta roja por el prófugo del triple homicidio en Florencio Varela
Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como autor intelectual del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. La medida busca facilitar su localización internacional.
Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años y conocido como “Pequeño J”.
Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años y oriundo del departamento peruano de La Libertad, fue identificado por las autoridades como el presunto líder narcocriminal conocido con el alias de "Pequeño J" y señalado como autor intelectual del triple asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el sospechoso intentó salir del país, lo que motivó que se hiciera pública su identidad y su imagen para facilitar su localización.
Un operativo realizado el miércoles por la noche por la Policía Bonaerense en el barrio Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires, buscó capturarlo, aunque Valverde Victoriano ya no se encontraba en el lugar. Durante el viernes se difundió un video del operativo fallido, donde se observa la irrupción de los efectivos en busca de un bar y edificio del tercer piso señalado como sus posibles refugios.
Pedido de captura internacional
En este marco, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que se considera a "Pequeño J" como autor intelectual del crimen con el objetivo de enviar un mensaje a las líneas medias de la organización narcocriminal.
Además, se emitió un pedido de captura nacional e internacional con notificación roja de Interpol para Matías Agustín Ozorio, de 28 años, señalado como la mano derecha del líder y coautor del triple homicidio. La circular, solicitada por el fiscal Gastón Duplaá, lo imputó por "triple homicidio calificado por concurso premeditado, alevosía y violencia de género".
Vivienda donde encontraron los cuerpos de las tres jovenes asesinadas.
El documento de Interpol detalló que los atacantes aumentaron "intencional y de manera inhumana el sufrimiento de las víctimas" y utilizaron su "condición biológica dominante de género para ejercer violencia contra las mujeres".
Detenciones y traslados
La investigación pasó al fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, quien con un equipo especializado determinó que Ozorio y otros cuatro detenidos —Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25),Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18)— atacaron a las tres jóvenes en Florencio Varela con golpes y cortes, con intención de asesinarlas.
Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).
Durante la noche del viernes, un nuevo detenido fue arrestado en Bolivia: Lázaro Víctor Sotacuro, ciudadano boliviano con DNI argentino para extranjeros, acusado de haber conducido la camioneta utilizada para trasladar a las víctimas desde La Matanza a Florencio Varela.
Sotacuro fue localizado en un hospedaje de Villazón y se espera su traslado a Buenos Aires para quedar a disposición de la Justicia bonaerense.
