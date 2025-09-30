Colastiné Norte: apedrearon un colectivo y un pasajero resultó herido

El viaje de rutina de un grupo de pasajeros se transformó en minutos de tensión y miedo cuando un colectivo de la línea C Verde fue atacado a piedrazos en pleno recorrido por la ruta provincial 1, a la altura del kilómetro 1,5, en Colastiné Norte, de Santa Fe.
El episodio ocurrió en la noche del lunes, cuando el chofer apenas alcanzó a escuchar un golpe seco contra una de las ventanillas laterales. El estruendo del vidrio al estallar generó un sobresalto en toda la unidad. Entre los pasajeros, un hombre de 43 años terminó con cortes en el brazo y esquirlas que alcanzaron sus ojos.
Un viaje interrumpido
De inmediato, la situación obligó a detener la marcha. Los propios pasajeros dieron aviso al 911 y poco después una ambulancia del 107 llegó hasta el lugar. El lesionado fue trasladado al hospital Cullen, donde quedó bajo observación para descartar mayores complicaciones.
La modalidad delictiva no es nueva. En el mismo sector de la ruta 1 y también sobre la conexión con la 168 se acumulan denuncias de ataques similares. En algunos casos los objetivos fueron unidades de la empresa Continental, pero también colectivos de Laguna Paiva y TAC padecieron la furia de los vándalos.
Reclamo de seguridad
Conductores y pasajeros repiten el mismo reclamo: seguridad en las rutas de ingreso y salida a la capital. Por ahora, la única certeza es que estos ataques persisten y que cualquier viaje nocturno puede transformarse, de un instante a otro, en una verdadera pesadilla.
