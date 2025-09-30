#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Vandalismo

Colastiné Norte: apedrearon un colectivo y un pasajero resultó herido

Un micro de la línea C Verde sufrió un nuevo ataque en el kilómetro 1,5 de la ruta 1. Un hombre de 43 años fue trasladado al Cullen con lesiones en los ojos.

El piedrazo rompió una ventanilla y lastimó un pasajero.Foto: Gentileza
 12:38
Por: 

El viaje de rutina de un grupo de pasajeros se transformó en minutos de tensión y miedo cuando un colectivo de la línea C Verde fue atacado a piedrazos en pleno recorrido por la ruta provincial 1, a la altura del kilómetro 1,5, en Colastiné Norte, de Santa Fe.

Mirá tambiénSalvaje ataque a cuchilladas a un vendedor de pan en Alto Verde

El episodio ocurrió en la noche del lunes, cuando el chofer apenas alcanzó a escuchar un golpe seco contra una de las ventanillas laterales. El estruendo del vidrio al estallar generó un sobresalto en toda la unidad. Entre los pasajeros, un hombre de 43 años terminó con cortes en el brazo y esquirlas que alcanzaron sus ojos.

Un viaje interrumpido

De inmediato, la situación obligó a detener la marcha. Los propios pasajeros dieron aviso al 911 y poco después una ambulancia del 107 llegó hasta el lugar. El lesionado fue trasladado al hospital Cullen, donde quedó bajo observación para descartar mayores complicaciones.

colectivo apedreado ColastinéLos daños en la unidad vandalizada. Foto: Gentileza

La modalidad delictiva no es nueva. En el mismo sector de la ruta 1 y también sobre la conexión con la 168 se acumulan denuncias de ataques similares. En algunos casos los objetivos fueron unidades de la empresa Continental, pero también colectivos de Laguna Paiva y TAC padecieron la furia de los vándalos.

Reclamo de seguridad

colectivo apedreado vandalismoDías atrás un micro de la empresa Laguna Paiva fue atacado. Foto: Gentileza

Conductores y pasajeros repiten el mismo reclamo: seguridad en las rutas de ingreso y salida a la capital. Por ahora, la única certeza es que estos ataques persisten y que cualquier viaje nocturno puede transformarse, de un instante a otro, en una verdadera pesadilla.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Santa Fe Policiales
Santa Fe violenta
Inseguridad en Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro