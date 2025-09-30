#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Violencia

Salvaje ataque a cuchilladas a un vendedor de pan en Alto Verde

Un hombre de 43 años fue apuñalado en el tórax y la espalda por un vecino; está internado en estado crítico. El agresor, fue aprehendido en el lugar con un cuchillo y un rebenque.

Agentes de la PDI trabajaron en la escena del suceso. Foto: Archivo
 12:03
Por: 

Un violento episodio sacudió la noche del lunes en Alto Verde, donde un hombre de 43 años fue atacado a cuchilladas por un vecino en plena vía pública. La víctima, identificada como José Luis Leguiza, sufrió heridas de gravedad en el tórax y en la espalda, y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Cullen, donde permanece en estado crítico.

Mirá tambiénDesaparición en San Juan: buscan a una joven que podría haber sido contactada por una posible red de trata

El hecho ocurrió alrededor de las 19, en inmediaciones de la Manzana 1, frente al Club Defensores. Según los primeros testimonios, Leguiza —quien se dedica a vender pan en la zona— llegó hasta la casa de una conocida, momento en el que apareció un tal Ángel C., de 21 años, quien sin mediar demasiadas palabras lo agredió con un arma blanca.

Una escena brutal

Testigos aseguran que la escena fue brutal y repentina. Una vecina, Flavia Arduino, fue quien relató a la policía cómo Cáceres atacó sin piedad a Leguiza, dejándolo gravemente herido. El personal de la Guardia de Infantería llegó rápidamente al lugar y logró aprehender al agresor, a quien se le secuestró un cuchillo y un rebenque.

Otra vez la violencia golpeó al distrito costero. Foto: Archivo

La investigación, bajo la órbita del fiscal de Homicidios, Dr Andrés Marchi, incluyó pericias en la vivienda donde ocurrió el ataque. Los especialistas en Criminalística y Forense de la PDI recolectaron elementos de interés para la causa, tales como rastros de sangre y otro material probatorio.

Imagen ilustrativa. Destacamento policial en Alto Verde. Tras recibir un balazo en el abdomen el joven fue operado en el hospital Cullen. Crédito: Mauricio Garín / Archivo El LitoralEl detenido afronta cargos por Tentativa de Homicidio. Foto: Archivo

﻿Parte médico

Mientras tanto, la familia y allegados de Leguiza esperan novedades de su evolución médica. El pronóstico es reservado y los médicos del hospital confirmaron que las lesiones comprometen órganos vitales. Por su parte C. quedó detenido y a disposición de la Justicia, enfrentando una causa por Tentativa de homicidio.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Santa Fe Policiales
Santa Fe violenta
Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro