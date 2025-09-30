Salvaje ataque a cuchilladas a un vendedor de pan en Alto Verde

El hecho ocurrió alrededor de las 19, en inmediaciones de la Manzana 1, frente al Club Defensores. Según los primeros testimonios, Leguiza —quien se dedica a vender pan en la zona— llegó hasta la casa de una conocida, momento en el que apareció un tal Ángel C., de 21 años, quien sin mediar demasiadas palabras lo agredió con un arma blanca.
Una escena brutal
Testigos aseguran que la escena fue brutal y repentina. Una vecina, Flavia Arduino, fue quien relató a la policía cómo Cáceres atacó sin piedad a Leguiza, dejándolo gravemente herido. El personal de la Guardia de Infantería llegó rápidamente al lugar y logró aprehender al agresor, a quien se le secuestró un cuchillo y un rebenque.
Otra vez la violencia golpeó al distrito costero. Foto: Archivo
El detenido afronta cargos por Tentativa de Homicidio. Foto: Archivo
Parte médico
Mientras tanto, la familia y allegados de Leguiza esperan novedades de su evolución médica. El pronóstico es reservado y los médicos del hospital confirmaron que las lesiones comprometen órganos vitales. Por su parte C. quedó detenido y a disposición de la Justicia, enfrentando una causa por Tentativa de homicidio.
