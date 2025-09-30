Desaparición en San Juan: buscan a una joven que podría haber sido contactada por una posible red de trata
En Chimbas, una joven de 18 años fue vista por última vez el domingo a las 6 de la mañana. Su familia asegura que habría sido contactada mediante el videojuego Free Fire y estaría en una red de trata. La Policía ya investiga su posible traslado a Buenos Aires.
Priscila Selena Barzola Bustos está desaparecida desde el domingo.
Desde el domingo 28 de septiembre, la familia de Priscila Selena Barzola Bustos —una joven de 18 años oriunda del barrio Talacasto, en Chimbas, provincia de San Juan— no tiene noticias de su paradero. A partir de la denuncia que presentaron, las autoridades provinciales activaron el operativo “San Juan Te Busca” para dar con ella.
Según los testimonios familiares y algunas pistas recogidas hasta ahora, la hipótesis que más preocupa es que la joven haya sido engañada a través de un videojuego online y trasladada bajo una estructura de trata de personas.
La desaparición y las primeras alertas
Según la denuncia, Priscila fue vista por última vez el domingo alrededor de las 6 de la mañana, vistiendo jeans azules, campera negra, zapatillas tipo Vans negras, con un bolso pequeño azul y una mochila multicolor. Tiene tez blanca, ojos negros, mide aproximadamente 1,52 m y pesa unos 58 kg.
Ese mismo domingo, la joven habría enviado un mensaje a su familia asegurando que estaba bien y pidiendo que no la buscaran. Más tarde, llegaron comunicaciones distintas: mensajes solicitando auxilio y una ubicación satelital que resultó ser falsa.
Pedido de paradero
Ante la preocupación creciente, la Policía de San Juan desplegó el operativo “San Juan Te Busca”, que coordina la búsqueda, rastreo de comunicaciones y control de posibles rutas de salida de la provincia.
La familia sostiene que en los días previos Priscila conoció a un hombre por medio del videojuego Free Fire, quien —afirman— la convenció de viajar a Buenos Aires en avión bajo engaños. Esta línea se convirtió rápidamente en uno de los ejes de la investigación policial.
Las autoridades analizan pasajes, movimientos financieros, comunicaciones telefónicas y mensajes en redes para rastrear su itinerario.
La hipótesis de trata digital y los retos investigativos
La familia maneja como hipótesis principal que Priscila habría sido captada mediante un engaño virtual y derivada a una red de trata de personas con destino a Buenos Aires.
unque esa versión aún no fue confirmada judicialmente, se ubica en el centro del avance de la causa.
Uno de los desafíos para los investigadores es determinar con precisión la ruta de traslado, confirmar la compra del pasaje aéreo (o de otro medio) y verificar si hubo complicidad o facilitadores locales.
Ora dificultad radica en que los mensajes que envió la joven contienen coordenadas o ubicaciones falsas, lo que complica el rastreo geográfico.
Este caso, además, se inscribe en un patrón creciente: expertos alertan que redes criminales recurren al uso de redes sociales, chats y plataformas de videojuegos para captar víctimas por medio de engaños sentimentales, promesas laborales falsas o relaciones virtuales simuladas.
En Argentina, entidades de protección infantil y expertos en delitos digitales han advertido sobre una intensificación del grooming y captación en entornos virtuales, donde muchas víctimas no perciben la manipulación hasta que es tarde.
Para las autoridades, será clave determinar si Priscila se encuentra voluntariamente en alguna ubicación o si fue forzada a desplazarse. También deberán descartar que haya sido víctimas de otros delitos concomitantes (extorsión, privación de libertad, explotación sexual). Hasta ahora no hay detenciones vinculadas públicamente al caso.
Hasta el momento, no hay confirmación oficial del destino final de Priscila ni de su situación actual. La Policía de San Juan, con el apoyo del Ministerio Público Fiscal y el Gobierno provincial, continúa recopilando datos, cotejando registros migratorios y revisando posibles cámaras de vigilancia en rutas de llegada/salida hacia Buenos Aires.
La familia ha difundido intensamente datos personales, imágenes y la descripción física de la joven a través de redes sociales, medios locales y nacionales, con la esperanza de que alguien pueda aportar información útil.
