A través de un videojuego

Desaparición en San Juan: buscan a una joven que podría haber sido contactada por una posible red de trata

En Chimbas, una joven de 18 años fue vista por última vez el domingo a las 6 de la mañana. Su familia asegura que habría sido contactada mediante el videojuego Free Fire y estaría en una red de trata. La Policía ya investiga su posible traslado a Buenos Aires.