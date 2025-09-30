Triple femicidio narco: detuvieron a Matías Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”

“El prófugo Matías Agustín Ozorio fue detenido en la ciudad de Lima, en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA”, tuiteó este martes por la tarde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para dar la noticia sobre el arresto del ladero de “Pequeño J”, acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela.
Ozorio es el octavo detenido en el marco de los femicidios de Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20).
Matías Agustín Ozorio tenía pedido de captura internacional. Foto: RRSS
"Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen", informó la candidata a senadora por La Libertad Avanza.
La captura de Ozorio en Lima: claves del operativo internacional
Un video muestra el momento en el que un oficial peruano le pregunta al sospechoso su nombre, su nacionalidad y los motivos de su estadía en ese país, a lo que responde: "Me trajeron de engaño unos narcos mafiosos a quienes les debía plata".
"Hace una semana que estoy acá", continuó Ozorio frente a las interrogaciones del uniformado, a la vez que sostuvo: "Me escapé y vine con estos mismos narcos por la selva".
Declaraciones ante el fiscal: el rol de Sotacuro e Ibáñez en la trama
Por su parte, este martes Lázaro Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibáñez declararon ante el fiscal Adrián Arribas y personal del Servicio Penitenciario bonaerense concretó sus traslados a los penales de Sierra Chica y Magdalena, respectivamente.
El funcionario judicial confirmó que estableció el secreto de sumario durante 48 horas, al tiempo que el viernes se llevaría a cabo un peritaje sobre los celulares de los primeros siete detenidos.
Se trata de los teléfonos de Sotacuro, Ibáñez, Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra y Ariel Giménez.
Además, se llevaron a cabo una serie de allanamientos en Villa Zavaleta y las autoridades encontraron en el partido bonaerense de Quilmes el auto de apoyo (Volkswagen Fox blanco) que habría utilizado el hombre de nacionalidad boliviana.
