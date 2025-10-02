Bombal: tras años prófugo, detienen a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijo

El caso que conmueve a la región tiene como imputado a Leonardo Adrián V., de 56 años, procesado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la relación de parentesco y amenazas. La investigación del fiscal Matías Merlo comenzó en 2019, cuando se solicitó la captura del sospechoso. Desde entonces, el acusado se mantuvo prófugo, hasta ser localizado el último lunes en Santa Fe.
Luego de un seguimiento de la División Capturas de la Policía de Investigaciones (PDI), el hombre fue hallado en calle Estrada al 7.200, barrio San Martín de la capital provincial. Los agentes lo interceptaron en la vía pública, confirmaron su identidad y procedieron a su arresto.
En la mañana del miércoles, en los tribunales de Melincué, se llevó a cabo la audiencia cautelar. A instancias del fiscal Julián Cochero, el juez ordenó la prisión preventiva sin plazo hasta la realización del juicio oral y público.
Los hechos investigados
La acusación sostiene que Leonardo Adrián V. habría abusado sexualmente de su hijo (Lucas, hoy de 25 años) desde que el menor tenía 12 años. Los primeros episodios ocurrieron en la ciudad de Rosario, en una vivienda ubicada en calle Juan José Passo y Campbell. Posteriormente, cuando la familia se mudó a Bombal, los abusos habrían continuado.
Según el expediente al que accedió Sur24, el acusado aprovechaba momentos en que se encontraba a solas con el niño para cometer los hechos, bajo amenazas y coacción. En febrero de 2019, cuando la víctima advirtió que contaría los abusos a su madre, el imputado habría tomado un cuchillo para intimidarlo.
Testimonio y pericias
En su declaración, la víctima relató que los abusos comenzaron cuando tenía 12 años y se prolongaron hasta los 23. Dijo que su padre lo llevaba a su habitación, lo obligaba a prácticas sexuales sin protección y le aseguraba que “eso era lo que hacían los padres con los hijos”.
Un informe psicológico incorporado a la causa detalla que la víctima presenta trastorno de estrés postraumático, ideación suicida, pesadillas, sentimientos de culpa e insomnio, y concluye que el daño psíquico ocasionado es irreversible por la duración y reiteración de los hechos.
La pena solicitada
La Fiscalía pidió una condena de 16 años de prisión efectiva en función de los artículos 40 y 41 del Código Penal, que agravan la pena por el vínculo familiar y la continuidad del abuso en el tiempo.
