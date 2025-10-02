Ataque a una sinagoga en Manchester deja dos muertos y varios heridos

El 2 de octubre de 2025, en la mañana del Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, se produjo un ataque violento frente a la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation en el barrio de Crumpsall, en el norte de Manchester, Inglaterra.
Alrededor de las 9:30 a.m., un hombre embistió con su vehículo a un grupo de personas que se encontraban en las inmediaciones del templo y luego apuñaló a varios asistentes. La policía de Greater Manchester respondió rápidamente, disparando al agresor, quien fue declarado muerto en el lugar.
Las autoridades han confirmado que al menos cuatro personas resultaron heridas en el ataque. La policía declaró el incidente como un "incidente mayor" y activó el protocolo "Plato", utilizado en situaciones de ataque terrorista.
Además, se desplegó un equipo de desactivación de explosivos debido a la presencia de objetos sospechosos en el cuerpo del agresor
El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó su horror por el ataque y anunció que regresaría anticipadamente de una reunión en Copenhague para presidir una reunión de emergencia del comité COBRA.
El rey Carlos III también condenó el ataque y expresó su solidaridad con la comunidad judía. Las autoridades locales han reforzado la seguridad en todas las sinagogas del país y han instado a la población a mantenerse vigilante
