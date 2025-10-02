#HOY:

Impactante vuelco dejó como saldo dos personas lesionadas

Por causas que se tratan de determinar el vehículo quedó fuera de control y terminó con sus ruedas mirando al cielo. Su conductor y su acompañante resultaron con lesiones leves.

Durante varias horas el vehículo quedó en posición invertida. Foto: Gentileza
 11:57
Por: 

En las primeras horas de este jueves un impactante siniestro vial se produjo en Obispo Gelabert 2600, casi esquina con San Jerónimo, en zona céntrica de Santa Fe, donde un automóvil volcó y sus dos ocupantes resultaron lesionados.

Según se supo el hecho ocurrió minutos después de la medianoche en la citada arteria vial por donde circulaba un Peugeot 208, de color negro, el que por causas que se tratan de establecer, escapó al control de su conductor, chocó contra unas palmeras y terminó dando un vuelco.

Rayones en el pavimento

La violencia de la maniobra fue tal que, tras volcar, el vehículo se deslizó varios metros con las ruedas hacia arriba, dejando en el asfalto una estela de rayones provocados por el roce del techo contra el pavimento.

Dos lesionados

A bordo de dicho rodado venían un hombre y una mujer quienes, por precaución, fueron trasladados hasta el hospital José M. Cullen donde, en principio, habrían ingresado con lesiones de carácter leve.

vuelco obispo gelabert 2600Vuelco en Obispo Gelabert 2600, casi esquina con San Jerónimo. Foto: Gentileza

Durante toda la madrugada el coche quedó en dicha intersección hasta que finalmente cerca de las 7 de la mañana una grúa de la Municipalidad procedió a retirarlo del lugar.

vuelco en obispo gelabert 2600Vuelco en Obispo Gelabert 2600, a metros de San Jerónimo. Foto:Gentileza

Por su parte personal policial inició las actuaciones de rigor que quedaron asentadas en la comisaría 1ra. que interviene por jurisdicción.

