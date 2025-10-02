Impunidad

Mar del Plata: adolescentes robaron una camioneta, la incendiaron y lo mostraron en redes

Un grupo de cinco menores cometió un robo con intimidación en Parque Camet, sustrajo dinero, herramientas y el vehículo, lo poblaron de videos en redes y luego lo prendieron fuego. La denuncia puso el foco en la impunidad y el rol de las autoridades.