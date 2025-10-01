#HOY:

Encapuchado asaltó un kiosco en el puerto de Santa Fe

Ocurrió en el local Draxxo. Ingresó armado, exigió la plata de la caja y huyó a pie hacia la zona de la Terminal. Reclamos por mayor presencia de Prefectura en la zona.

El tenso momento quedó filmado en las cámaras de seguridad del comercio.
 15:29
 / 
Por: 

La madrugada en el Puerto de Santa Fe parecía transcurrir con la habitual quietud que envuelve a la zona ribereña. Sin embargo, a las 3.39, esa calma se quebró de golpe: un hombre encapuchado ingresó al kiosco Draxxo, exhibió un arma y exigió el dinero de la caja.

Vestía buzo y gorra negros, un pantalón deportivo celeste y zapatillas Adidas. El rostro lo llevaba cubierto con una cuellera, lo que imposibilitó cualquier intento de reconocerlo. En pocos segundos, se llevó la recaudación disponible y escapó a pie rumbo hacia el norte.

Todo quedó en video

Las cámaras de seguridad del local registraron cada movimiento. En la grabación se observa cómo el delincuente entra con paso decidido, apunta con el arma, toma el efectivo y se va. La secuencia, aunque breve, generó gran conmoción entre los trabajadores del puerto.

El delincuente se llevó dinero en efectivo.El delincuente se llevó dinero en efectivo.

"Apareció de golpe"

"Es la primera vez que pasa algo así en el puerto, que siempre fue un lugar seguro. Este individuo apareció de golpe, todo encapuchado, con pasamontañas. Imposible verle la cara. Nos mostró el arma, pidió la plata y nada más. No nos robó el celular ni otras pertenencias. No fue violento físicamente, pero sí verbalmente. Agarró la plata y salió caminando".

El ladrón huyó a pie.El ladrón huyó a pie.

Reclamos por seguridad

Tras el hecho, los comerciantes de la zona elevaron un reclamo: piden mayor presencia de Prefectura en el área portuaria, sobre todo durante las noches.

El caso quedó caratulado como Robo Calificado Consumado, con intervención de la policía y la fiscalía correspondiente.

