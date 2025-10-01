Está imputado por matar a golpes a su hijastra

Juicio por jurados en Reconquista: la defensa de Martínez pidió cambiar la sede por "conmoción social"

Bruno Martínez está acusado de asesinar a la nena de 3 años porque “lloraba y quería ir al baño” en Reconquista. Su defensora planteó la imposibilidad de conformar un jurado imparcial. Fiscalía rechazó el argumento jurisdiccional.