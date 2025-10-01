Tribunales de Santa Fe

Condena y declaración de reincidencia por segunda vez para "Mochila" Saucedo por un escruche en barrio Roma

Lo acusaron por el robo a un departamento a comienzos de septiembre y lo detuvieron la semana pasada junto a su pareja, en la ciudad de Santo Tomé. Aunque asegura que es “vendedor ambulante” para la policía su “especialidad” fueron siempre los escruches.