Condena y declaración de reincidencia por segunda vez para "Mochila" Saucedo por un escruche en barrio Roma
Lo acusaron por el robo a un departamento a comienzos de septiembre y lo detuvieron la semana pasada junto a su pareja, en la ciudad de Santo Tomé. Aunque asegura que es “vendedor ambulante” para la policía su “especialidad” fueron siempre los escruches.
La PDI irrumpió en su domicilio de Santo Tomé la semana pasada. Foto: Prensa PDI
Solo basta con poner su nombre en los buscadores para advertir rápidamente la calaña de persona que es Francisco Rodolfo Saucedo (37). Su característico apodo de “Mochila” le generó una fama bien ganada como “especialista” en escruches, no sólo en Santa Fe, sino en provincias vecinas como Entre Ríos y Córdoba, donde supo tener causas penales.
Pero su racha se cortó la semana pasada, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) lo detuvo junto a su pareja, en su casa de la ciudad de Santo Tomé. Por un robo bajo la modalidad de escruche fue imputado el 25 de septiembre y este lunes resultó condenado.
La jueza Susana Luna lo sentenció a tres años de prisión de cumplimiento efectivo y lo declaró reincidente por segunda vez, en el marco de un juicio abreviado.
Producto del acuerdo alcanzado entre la fiscal Gabriela Arri y los abogados Claudio Torres del Sel y Julieta Carnaval, Saucedo fue declarado culpable como coautor del delito de “robo calificado por efracción”.
Saucedo había sido detenido a fines de 2022 por cuatro robos en la ciudad de Esperanza. Foto: Archivo
Con él fue condenada su pareja, María Fernanda Basconcelo (47), quien recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso -no tenía antecedentes- y este lunes recuperó la libertad.
Una pareja en moto
La causa se inició el domingo 7 de septiembre, cuando una vecina de barrio Roma regresó a su departamento y se encontró con que le habían robado. Según consta en el acta policial, la víctima denunció que el hecho se produjo en horas de la siesta, que forzaron una puerta para ingresar y le sustrajeron una notebook, un celular y ropa -entre la que recuperaron remeras y un shorts-.
Las cámaras de seguridad de los vecinos, permitieron advertir la presencia de una moto 110 c.c. negra en las inmediaciones, en la que se conducía la pareja y que el varón desciende para cometer el robo, mientras la mujer lo espera haciendo de campana.
Rápidamente los investigadores identificaron a Saucedo, a quien hallaron junto a Basconcelo, en una vivienda de la calle Zavalla al 3300 del barrio Villa Adelina de Santo Tomé.
Allanamiento y secuestro
El allanamiento se llevó a cabo el domingo 21 de septiembre, a pedido de la fiscal Arri y con autorización del juez Gustavo Urdiales. En el lugar se secuestraron algunas de las prendas denunciadas por la víctima y un casco de moto, que habría sido utilizado para cometer el hecho.
Ambos fueron trasladados a los tribunales de Santa Fe el 25 de septiembre, donde se los imputó ante el juez de la IPP, Sergio Carraro, quien prorrogó el tratamiento de la cautelar o un posible acuerdo de juicio abreviado, para el lunes 29 de septiembre, cuando finalmente se dictó sentencia.
Interprovincial
De sus antecedentes más recientes, la crónica policial de El Litoral refiere a una serie de escruches cometidos en la ciudad de Esperanza, donde Saucedo fue detenido el 11 de noviembre de 2022, junto a su cuñada Graciela Norma Basconcelo.
Meses antes, había sido detenido en Santa Fe, acusado por dos robos en febrero y marzo de 2022, bajo la misma modalidad y con la presencia de su pareja Basconcelo, que logró salir indemne de esa causa.
En uno de los casos, fue detenido junto a su cuñada. Foto: Archivo
Más atrás en el tiempo, Saucedo fue detenido en octubre de 2017, en el marco de dos investigaciones por escruches en las provincias de Entre Ríos y Córdoba.
En cuanto a esta última, “Mochila” fue trasladado a la ciudad de Villa María, donde quedó a disposición de la justicia cordobesa, que le imputó una serie de escruches ocurridos en el mes de mayo, junto con otro santafesino de apellido Espíndola, que resultó condenado.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
