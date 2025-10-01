Tras la muerte de su exesposa

Se definió cuándo imputarán por femicidio al policía que se atrincheró en barrio Nueva Esperanza

César Muga permanece preso desde el 1 de agosto, cuando fue detenido en su casa. Ese día efectuó tres disparos contra su ex, Estela González, quien agonizó hasta el 19 de septiembre.