Se definió cuándo imputarán por femicidio al policía que se atrincheró en barrio Nueva Esperanza

La Oficina de Gestión Judicial (OGJ) fijó una nueva audiencia imputativa para César Muga, el policía que el 1 de agosto hirió de muerte a su exesposa, se atrincheró en su casa de barrio Nueva Esperanza y fue detenido tras enfrentarse con las fuerzas de seguridad.
La audiencia se realizará este jueves 2 de octubre a las 10.15 en la sala 8 de los tribunales santafesinos. Ante el juez penal Sebastián Szeifert, el fiscal Roberto Olcese agravará la atribución delictiva que pesa sobre Muga, de “tentativa a de femicidio” a “femicidio consumado”.
Esto se debe a que Estela González, la exesposa a la que el policía le disparó tres veces y dejó herida de gravedad, falleció el pasado 19 de septiembre tras haber agonizado durante más de un mes y medio.
Intervendrá el juez Szeifert, quien ordenó la prisión preventiva de Muga.
El delito se sumará al de “atentado y resistencia a la autoridad, calificado por tratarse de un funcionario público y por el uso de un arma de fuego”, atribuido a Muga por lo ocurrido después del ataque a González, cuando se atrincheró en su casa y abrió fuego contra efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía de Santa Fe.
Durante la discusión de las medidas cautelares, la defensora pública Leticia Feraudo sostuvo que el imputado podría haber actuado en el marco de un brote psicótico, razón por la cual la justicia ordenó que sea evaluado por una Junta de Salud Mental.
Con la reglamentaria
La mañana del 1 de agosto Muga llegó a su casa tras haber estado de guardia. Sus hijas lo notaron callado, recordaron que caminaba por la casa a oscuras y se quedaba mirándolas en silencio. Cuando su exmujer dejó a su nieta bebé en brazos de la madre y se fue a su habitación, el policía la siguió.
Se escucharon gritos y una discusión. Cuando una de las hijas abrió la puerta, se encontró a Muga sobre su madre, apoyándole la pistola reglamentaria en la cabeza mientras le decía: “Yo te amo mucho”.
El ataque ocurrió el viernes, cuando Muga hirió de muerte a su exesposa. Foto: Flavio Raina
La mujer recibió tres tiros, en el antebrazo, en la pierna y un tercero por la espalda, mientras se arrastraba en busca de ayuda. Una de las hijas, menor de edad, se arrojó sobre la mujer en un intento desesperado por protegerla y comenzó a forcejear con su padre.
Atrincherado
“Llamá a una ambulancia que me voy a morir”, le dijo González a una de sus hijas mientras intentaba incorporarse. Fue entonces que Muga, que tenía el arma en la mano, se la colocó en la cabeza y ante la amenaza de suicidarse una de las chicas intentó quitársela. Hubo dos disparos más, que no hirieron a nadie.
La mujer y su hija adolescente fueron trasladadas por vecinos al Hospital Iturraspe. Una vecina ingresó a la vivienda y ayudó a salir a otra de las hijas del matrimonio, quien se había encerrado en una habitación junto a su bebé.
Muga se atrincheró con su nieta de 8 años, y luego la dejó ir. Tras horas de negociación y disparos a los escudos del personal del GOE, el policía fue reducido con un disparo en la rodilla.
Muga fue llevado ante la justicia. Lo imputaron y quedó en prisión preventiva. Ahora, será imputado nuevamente, mientras el proceso penal avanza.
