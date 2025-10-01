Crimen de Damián Strada: encontraron su celular y detuvieron a dos personas más

Apareció una pieza clave para la investigación del crimen de Damián Strada, el empleado municipal de María Luisa que a mediados de septiembre apareció muerto a la vera de la Ruta Provincial 2, cerca de Laguna Paiva.
Ocurrió en las vísperas de la audiencia en la que se definirá si las dos personas imputadas por el homicidio continúan presas. Strada habría sido asesinado tras un fallido intento de extorsión.
Se trata del celular de la víctima, que fue secuestrado en el marco de una serie de requisas domiciliarias realizadas por efectivos del Departamento Operativa de la Policía de Investigaciones (PDI). Los procedimientos se llevaron a cabo el lunes en viviendas del barrio Paproski de Monte Vera.
Tras el hallazgo del dispositivo, el fiscal Alejandro Benítez dispuso la detención de: R.B.P., de 23 años, y M.E.P., de 19. Ascienden a cuatro las personas privadas de la libertad en el marco de la investigación.
Lourdes Nahir T. y Alessandro Juan Gabriel R. fueron los primeros detenidos por el crimen, y están imputados como coautores del “homicidio triplemente calificado”. Este jueves 2 de octubre se realizará la audiencia de medidas cautelares en la que la fiscalía solicitará que se disponga la prisión preventiva.
El fiscal Benitez atribuyó a la pareja haber asesinado a Strada, quien había sido pareja de la mujer. La noche del sábado 13 de septiembre, pasadas las 22, se encontraron con la víctima, que había tenido una relación con la mujer, y “lo amedrentaron con un cuchillo, obligándolo a subir a su motocicleta”.
La mujer condujo, Strada se sentó entre ella y Alessandro R., quien desde atrás “le apuntaba con el cuchillo”. Se dirigieron hasta el kilómetro 30 de la RP2, y se adentraron en un monte lindero, ubicado a unos 20 metros de la calzada.
Allí, “con violencia, le comenzaron a exigir dinero, obligándolo a solicitar transferencias virtuales a sus amigos, empleador y familiares”. La situación se extendió hasta pasada la medianoche. A las 00.40, “luego de no haber consumado dicha extorsión, colocaron un cinto en su cuello y ahorcaron a Strada, provocando una asfixia que le ocasionó la muerte”.
Desde la fiscalía sostuvieron que con la víctima ya fallecida, los asesinos cubrieron el cuerpo con pastos secos y durmientes que sacaron de las vías de tren cercanas, lo rociaron con un líquido inflamable y luego lo prendieron fuego. Todo “con el fin de ocultar el cadáver y procurar encubrir el hecho”.
Posteriormente, sustrajeron el teléfono celular de Strada y se retiraron del lugar en la moto de la víctima, la cual ocultaron entre unos arbustos linderos a la calzada de la RP2, a unos 100 metros de la intersección con la Ruta 4.
El fiscal Benítez adelantó que solicitará la prisión preventiva para ambos imputados, la cual se discutirá este jueves. “Hay muchas cuestiones que están en trámite de investigación y que van a ser reveladas en la audiencia de medidas cautelares”, aseguró.
