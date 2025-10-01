#HOY:

El gobierno de Perú deportó a Matías Ozorio

El joven de 28 años fue detenido este martes en Lima junto al líder narco “Pequeño J”. Ozorio está involucrado en la causa por la desaparición de Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) el pasado 19 de septiembre, y la aparición de sus cuerpos mutilados cinco días después

Matías Agustín Ozorio tenía pedido de captura internacional. Foto: RRSS
 23:48
Por: 

Perú expulsó a Matías Agustín Ozorio, el acusado de ser la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J, presunto ideólogo del triple crimen de Florencio Varela.

Ozorio fue detenido en la ciudad de Lima.Ozorio fue detenido en la ciudad de Lima.

El fiscal del caso, Adrián Arribas, le confirmó a la agencia Noticias Argentinas que el país deportó al joven de 28 años, quien fue detenido junto al líder de la banda narco en la ciudad de Lima.

El jueves habrá novedades

El funcionario judicial, que dictó el secreto de sumario hasta el jueves, reconoció que "no sabe" si Ozorio será extraditado este miércoles a la Argentina.

A su vez, el coronel Pérez Pizarro, miembro de Inteligencia de la División Antidrogas de la Policía Nacional de Perú, informó que el Departamento de Migraciones local emitió la resolución que dictamina su expulsión.

Matías Agustín Ozorio tiene pedido de captura internacional. Foto: RRSSMatías Agustín Ozorio tenía pedido de captura internacional. Foto: RRSS

"Actualmente se vienen haciendo las coordinaciones con las autoridades policiales argentinas para efectuar su entrega", expresó el oficial, quien agregó que el implicado se encuentra a cargo de la División de Extranjería peruana.

Ozorio está involucrado en la causa por la desaparición de Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) el pasado 19 de septiembre, y la aparición de sus cuerpos mutilados cinco días después

