Triple crimen de Florencio Varela

El gobierno de Perú deportó a Matías Ozorio

El joven de 28 años fue detenido este martes en Lima junto al líder narco “Pequeño J”. Ozorio está involucrado en la causa por la desaparición de Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) el pasado 19 de septiembre, y la aparición de sus cuerpos mutilados cinco días después